Danilo vai desfalcar o Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo vai desfalcar o FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/10/2026 13:53

O zagueiro Danilo, de 35 anos, passou por uma operação na mandíbula na manhã desta segunda-feira (12). O veterano foi internado depois da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (11), no Maracanã, depois um impacto sofrido no rosto durante o jogo. E após exame de tomografia computadorizada, o pior se confirmou, com duas fraturas na mandíbula e a necessidade de cirurgia.

"A cirurgia realizada no zagueiro Danilo na manhã desta segunda-feira (12), para corrigir duas fraturas na mandíbula sofridas no clássico contra o Fluminense, foi finalizada com sucesso. O jogador tem previsão de alta hospitalar ainda esta noite. O procedimento, que configura a nona fratura de um jogador do Flamengo em partidas do clube neste ano, foi conduzido pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki e Dr. Luiz Macedo", disse o Flamengo em nota oficial.

Com o resultado, o time de Leonardo Jardim se mantém na liderança, com 64 pontos, mesmo após a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians por 4 a 1. Já a equipe comandada por Marcão permanece na 3ª posição, com 51 pontos.

Mais um desfalque para o Flamengo

O lance aconteceu já nos acréscimos da segunda etapa. A partida foi paralisada devido a um choque entre Danilo e Fábio dentro da área. O goleiro do Tricolor acabou acertando a boca do adversário com o ombro. O jogador do Flamengo precisou colocar uma gaze na região para estancar o sangramento.



Enquanto os resultados dos exames não são divulgados, o clube fica com a preocupação de ter mais um desfalque para a sequência decisiva da temporada. Arrascaeta ficará fora por cerca de seis semanas devido a uma lesão no punho, enquanto Ayrton Lucas segue se recuperando de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.