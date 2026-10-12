Danilo vai desfalcar o FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Danilo é operado depois de fraturas em clássico contra o Fluminense
Jogador, de 35 anos, se lesionou em duelo contra o Tricolor, foi hospitalizado e irá desfalcar o Flamengo na sequência do ano
Danilo se manifesta após cirurgia: 'Em breve estou de volta!'
Zagueiro do Flamengo de 40 anos sofreu duas fraturas durante clássico com o Fluminense e tem previsão de alta nesta segunda-feira (12).
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