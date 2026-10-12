Danilo sofreu duas fraturas na mandíbula ao se chocar com Fábio em disputa de bola no Fla-Flu - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo sofreu duas fraturas na mandíbula ao se chocar com Fábio em disputa de bola no Fla-FluGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/10/2026 13:14



O Flamengo voltou a subir o tom contra a arbitragem, agora para reclamar de jogadas duras no clássico que venceu por 1 a 0 o Fluminense. Sem citar a falta de Pulgar, motivo de revolta no rival, o Rubro-Negro criticou o alto número de fraturas sofridas por seus jogadores na temporada, ao incluir Danilo, que se machucou em choque na disputa de bola com Fábio.

No texto intitulado "Recorde negativo no Brasil", o clube cita nove fraturas sofridas durante jogos em 2026, sem incluir Arrascaeta, que se machucou com a seleção uruguaia. E reclama da "conivência da arbitragem com lances ríspidos e agressivos".



Além disso, aponta um erro da arbitragem de Rafael Klein por ignorar uma cotovelada de Guilherme Arana em Carrascal, no início do clássico.



"Jorge Carrascal levou uma cotovelada de Guilherme Arana e deixou o campo com um hematoma na face. O jogador iniciou tratamento ainda no vestiário e será reavaliado pelo departamento médico", diz o texto.



O Flamengo também reclamou do árbitro por não ter parado a partida quando Danilo se machucou, "recomendação expressa em lances como esse". E ainda recordou que quase sofreu o empate do Fluminense na sequência. O defensor sofreu duas fraturas na mandíbula e passa por cirurgia nesta segunda-feira (12).



Para reforçar o seu ponto, o Rubro-Negro ainda apontou que é "um dos quatro times que menos cometem faltas neste Brasileirão e líder no ranking de bola rolando em suas partidas".



Chamou a atenção, porém, que, nas 174 palavras da nota oficial, não houve menção ao lance mais polêmico da partida, que foi a não expulsão de Pulgar. O volante fez falta dura ao acertar com as travas da chuteira o joelho de Castillo e só recebeu o cartão amarelo.





O lance aos 30 minutos do primeiro tempo foi o que mais gerou reclamação do Fluminense. Samuel Xavier Marcão e o presidente do Tricolor, Mattheus Montenegro , criticaram duramente Rafael Klein por essa decisão e também pediram outros dois pênaltis discutíveis.

A nota oficial do Flamengo sobre a arbitragem

"Recorde negativo no Brasil



Com a confirmação da lesão do zagueiro Danilo na noite do último domingo (11), o Flamengo chegou ao absurdo número de nove fraturas sofridas por seus atletas em partidas disputadas pelo clube neste ano. Essa conta não leva em consideração a mais recente lesão de Arrascaeta, sofrida em amistoso da seleção uruguaia.



No caso de Danilo, no clássico contra o Fluminense, chama a atenção a não paralisação da partida no momento do choque, recomendação expressa em lances como esse. A sequência da jogada, inclusive, quase resultou em gol da equipe adversária.



Ainda no jogo contra o Fluminense,



Um dos quatro times que menos cometem faltas neste Brasileirão e líder no ranking de bola rolando em suas partidas, o Flamengo tem sido frequentemente penalizado pela conivência da arbitragem com lances ríspidos e agressivos contra seus atletas. Praticamente uma fratura por mês em 2026".