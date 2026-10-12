Rossi ajudou a garantir a vitória do Flamengo sobre o Fluminense - Gilvan de Souza/Flamengo

Rossi ajudou a garantir a vitória do Flamengo sobre o FluminenseGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/10/2026 10:49

Ele, inclusive, admitiu que errou na saída de bola na Vila Belmiro, mas ressaltou que não foi apenas isso que contribuiu para o lance decisivo. Além disso, reclamou da cultura de se buscar sempre um único vilão quando a vitória não acontece.



"Vida de goleiro é assim. Sempre bom jogar a cada três dias porque fica pouco tempo para se lamentar ou ficar frustrado, talvez, por resultado ou atuação individual. O mister (Leonardo Jardim) falou na coletiva o mesmo que disse para nós, acaba sendo mais um erro do time. Se ganha por 2 a 1, ninguém ia falar do meu erro ou do coletivo. Acho um pouco cruel, talvez falar demasiado, buscando um culpado", disse em entrevista na zona mista depois do clássico.



"Aqui é futebol, vai ter jogo que o goleiro vai sofrer, falhar".



Rossi ainda garantiu que não se abala com os ataques que recebe quando falha. Mas também admite que isso o incomoda por causa da repercussão junto aos familiares e amigos.



"Tem que ter termômetro para falar as coisas. Eu nem ligo para isso, mas tem muita gente perto de mim que acaba lendo e sofrendo. Somos humanos, ainda mais nesta situação de reta final, com tanta exigência, com tanta pressão para conquistar os dois títulos. É preciso ter um pouco de respeito, não só para mim, mas para todos os jogadores que vem trabalhando duro e sempre falta ainda mais", disse.



E ainda deixou um recado para quem o criticou: "Tem pessoas que utilizaram o perfil inteiro do Instagram para botar minhas fotos na primeira página, então espero que hoje também tenham essa mesma quantidade de postagens. Espero que falem de mim também".



Rossi decisivo para o Flamengo



A volta por cima do goleiro aconteceu no segundo tempo, com duas defesas essenciais para a vitória rubro-negra. A primeira foi em um chute rasteiro de Martinelli no canto e a outra foi de Serna, cara a cara, que o argentino teve saída providencial e salvou com os pés.



A resposta em campo chega num momento de desconfiança da torcida, por causa de erros cometidos em partidas recentes. Entretanto, ele ainda segue mantido como titular por Leonardo Jardim, que saiu em sua defesa em relação ao que aconteceu no 2 a 2 com o Santos.



"Aqui no Brasil a gente quer arranjar um culpado. "Será que foi o Rossi? Será que foi o Jorginho?" Não, foi um conjunto. A gente não pode, mesmo que no final do jogo, deixar de dar amplitude, porque senão eles vão começar a pressionar, recuperar a bola, apertar a nossa defesa. Por isso, eu não posso dizer que um erro é individual, um erro é o coletivo", avaliou o técnico.