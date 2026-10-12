Danilo faz publicação no Instagram após cirurgia Reprodução / Instagram

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Marcus Vinicius Balbino
Danilo se manifestou após passar por uma cirurgia na mandíbula na manhã desta segunda-feira (12). O zagueiro rubro-negro de 40 anos tranquilizou a torcida por meio de suas redes sociais, afirmando que o procedimento correu sem problemas. Além disso, brincou com João, que é torcedor do Fluminense.

"Obrigado pelas mensagens, pessoal! Correu tudo bem na cirurgia, graças a Deus! Não consigo responder a todos, mas em breve estou de volta! João ontem chorou em dobro", escreveu.
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Danilo tem previsão de alta hospitalar ainda na noite desta segunda-feira (12). O veterano foi internado depois da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (11), no Maracanã, após sofrer um impacto no rosto durante o jogo. Ele precisou corrigir duas fraturas na mandíbula após realizar uma tomografia computadorizada da face e do crânio.

O lance aconteceu já nos acréscimos da segunda etapa. A partida foi paralisada devido a um choque entre Danilo e Fábio dentro da área. O goleiro do Tricolor acabou acertando a boca do adversário com o ombro. O jogador do Flamengo precisou colocar uma gaze na região para estancar o sangramento.
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Mais um desfalque para o Flamengo

A tendência inicial é que o zagueiro precise de mais de um mês de recuperação, podendo ser mais uma baixa do Rubro-Negro na temporada. Arrascaeta ficará fora por cerca de seis semanas devido a uma lesão no punho, enquanto Ayrton Lucas segue se recuperando de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

Qual o próximo compromisso do Flamengo?

Após a vitória no clássico, o Rubro-Negro se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos. Agora, o próximo compromisso do Flamengo será na Argentina, contra o Estudiantes de La Plata, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O duelo será na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.