Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo
“Eu acho que minha adaptação foi muito boa aqui. Como eu disse em entrevistas anteriores, o grupo e todas as pessoas que trabalham no clube me ajudaram muito para me adaptar o mais rápido possível, e eu acho que isso foi fundamental, dentro e fora de campo. Sou muito grato a eles”, afirmou.
“A verdade é que todo o grupo é muito legal comigo, tenho uma relação de amizade e uma boa relação com todos, mais ainda com os gringos, com os uruguaios, equatorianos, também o Saúl. Sempre estou com eles porque também com a questão do idioma me dificulta um pouco com aqueles que estão aqui no Brasil, mas me dou bem com todos e estou feliz aqui”, completou.
No duelo contra o Fluminense, Joaquín Freitas recebeu uma oportunidade no segundo tempo, substituindo Saúl aos 19 minutos. Contratado em setembro, vindo do River Plate, por 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,3 milhões) fixos, além de uma bonificação de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) em caso de metas alcançadas, o atleta acumula quatro jogos pelo Rubro-Negro e deu uma assistência pela equipe.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.