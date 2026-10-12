Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Divulgação / Flamengo

Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo

Publicado 12/10/2026 15:50

1 a 0, no último domingo (13), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante argentino de 19 anos exaltou o elenco rubro-negro e falou sobre a importância dos seus companheiros para se ambientar ao futebol brasileiro. Joaquín Freitas tem destacado sua adaptação ao Flamengo. Após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense porno último domingo (13), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante argentino de 19 anos exaltou o elenco rubro-negro e falou sobre a importância dos seus companheiros para se ambientar ao futebol brasileiro.

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“Eu acho que minha adaptação foi muito boa aqui. Como eu disse em entrevistas anteriores, o grupo e todas as pessoas que trabalham no clube me ajudaram muito para me adaptar o mais rápido possível, e eu acho que isso foi fundamental, dentro e fora de campo. Sou muito grato a eles”, afirmou.



“A verdade é que todo o grupo é muito legal comigo, tenho uma relação de amizade e uma boa relação com todos, mais ainda com os gringos, com os uruguaios, equatorianos, também o Saúl. Sempre estou com eles porque também com a questão do idioma me dificulta um pouco com aqueles que estão aqui no Brasil, mas me dou bem com todos e estou feliz aqui”, completou. “Eu acho que minha adaptação foi muito boa aqui. Como eu disse em entrevistas anteriores, o grupo e todas as pessoas que trabalham no clube me ajudaram muito para me adaptar o mais rápido possível, e eu acho que isso foi fundamental, dentro e fora de campo. Sou muito grato a eles”, afirmou.“A verdade é que todo o grupo é muito legal comigo, tenho uma relação de amizade e uma boa relação com todos, mais ainda com os gringos, com os uruguaios, equatorianos, também o Saúl. Sempre estou com eles porque também com a questão do idioma me dificulta um pouco com aqueles que estão aqui no Brasil, mas me dou bem com todos e estou feliz aqui”, completou.

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No duelo contra o Fluminense, Joaquín Freitas recebeu uma oportunidade no segundo tempo, substituindo Saúl aos 19 minutos. Contratado em setembro, vindo do River Plate, por 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,3 milhões) fixos, além de uma bonificação de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) em caso de metas alcançadas, o atleta acumula quatro jogos pelo Rubro-Negro e deu uma assistência pela equipe. No duelo contra o Fluminense, Joaquín Freitas recebeu uma oportunidade no segundo tempo, substituindo Saúl aos 19 minutos. Contratado em setembro, vindo do River Plate, por 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,3 milhões) fixos, além de uma bonificação de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) em caso de metas alcançadas, o atleta acumula quatro jogos pelo Rubro-Negro e deu uma assistência pela equipe.

Próximo compromisso do Flamengo

Após a vitória no clássico, o Rubro-Negro se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos. Agora, o próximo compromisso do Flamengo será na Argentina, para enfrentar o Estudiantes de La Plata pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O duelo será na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.