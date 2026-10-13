Evertton Araújo estava lesionado desde o dia 2 de setembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Evertton Araújo estava lesionado desde o dia 2 de setembroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/10/2026 12:17

O volante Evertton Araújo foi liberado pelo departamento médico do clube e está à disposição para ser relacionado pelo treinador Leonardo Jardim, de acordo com a jornalista Luiza Sá, do 'ge'. Apesar disso, ele não viaja à Argentina para o duelo contra o Estudiantes , que acontece nesta quinta-feira (15), no estádio UNO.

O atleta teve uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa direita no início de setembro, após vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. Ele fez uma parte da atividade com o elenco antes do clássico com o Fluminense e já pode ser reintegrado totalmente.

Sob o comando de Jardim, jogadores que voltam de lesão costumam passar por um número mínimo de treinos até serem escalados novamente. Portanto, o meia deve estar disponível para o jogo da volta, no próximo dia 20 de outubro.

Mais jogadores no DM do Flamengo

Além de Evertton Araújo, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas também está próximo de deixar o departamento médico. O jogador sofreu uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita durante a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em 20 de setembro. Agora, o defensor já realiza trabalhos específicos com a preparação física e aguarda o aval para retornar aos treinos com os companheiros, o que deve acontecer nesta semana.



Recentemente, o zagueiro Danilo integrou o DM do Flamengo após se chocar com Fábio, no Fla-Flu do último domingo (11), e sofrer duas fraturas na mandíbula. O jogador precisou passar por uma cirurgia no dia seguinte ao jogo. Já Carrascal deixou o confronto com o Tricolor com um hematoma no rosto, após sofrer cotovelada de Arana, e será reavaliado. Além disso, Arrascaeta também está fora de combate, após ter quebrado o punho esquerdo durante compromisso com a seleção uruguaia na última data Fifa.

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