Depois de viver um primeiro semestre para lá de conturbado, Carrascal acumulou boas atuações após retornar da Copa do Mundo e se consolidou entre os titulares no Flamengo. O meia-atacante, inclusive, foi decisivo e balançou a rede na vitória por 1 a 0 sobre oFluminense, domingo (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em meio ao bom momento de Carrascal, o Flamengo sonha em encerrar a temporada com mais duas taças. O adversário na semifinal da Libertadores será o Estudiantes (ARG), nas próximas quintas-feiras (15 e 22). Se passar, terá pela frente Fluminense ou Palmeiras na decisão.
O Verdão é justamente o principal rival do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. O time carioca lidera com 64 pontos, um a mais do que a equipe paulista, que aparece na segunda posição.
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