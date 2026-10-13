Carrascal em ação pelo Flamengo no clássico com o Fluminense, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Carrascal em ação pelo Flamengo no clássico com o Fluminense, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/10/2026 10:12 | Atualizado 13/10/2026 11:06

Leia mais: Zagueiro do Flamengo, Danilo se manifesta após cirurgia na mandíbula



Nas duas partidas anteriores, o colombiano já havia contribuído com assistências diante de Red Bull Bragantino (2 a 1) e Santos (2 a 2), também pela competição nacional.



O crescimento acontece em momento importante para o Rubro-Negro, que não pode contar com Arrascaeta. Principal articulador do time, o uruguaio



Sem o camisa 10, Carrascal assumiu o protagonismo e quer manter a boa fase de olho em uma vaga na decisão da Libertadores e no título do Campeonato Brasileiro. Nas duas partidas anteriores, o colombiano já havia contribuído com assistências diante de Red Bull Bragantino (2 a 1) e Santos (2 a 2), também pela competição nacional.O crescimento acontece em momento importante para o Rubro-Negro, que não pode contar com Arrascaeta. Principal articulador do time, o uruguaio sofreu uma fratura no punho esquerdo precisou passar por cirurgia e só deve retornar aos gramados em novembro.Sem o camisa 10, Carrascal assumiu o protagonismo e quer manter a boa fase de olho em uma vaga na decisão da Libertadores e no título do Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Joaquín Freitas destaca importância do elenco em adaptação no Flamengo

Altos e baixos no Flamengo





Depois da Copa do Mundo – na qual não entrou em campo –, o colombiano soma quatro gols e sete assistências em 15 jogos, sendo dez entre os titulares.

Carrascal passou por um início de ano difícil no Flamengo, com más atuações e expulsões. O meia-atacante chegou a cogitar deixar o Rubro-Negro , mas conseguiu dar a volta por cima e, agora, é peça de confiança de Leonardo Jardim na escalação.Depois da Copa do Mundo – na qual não entrou em campo –, o colombiano soma quatro gols e sete assistências em 15 jogos, sendo dez entre os titulares.

Para fechar com chave de ouro

Em meio ao bom momento de Carrascal, o Flamengo sonha em encerrar a temporada com mais duas taças. O adversário na semifinal da Libertadores será o Estudiantes (ARG), nas próximas quintas-feiras (15 e 22). Se passar, terá pela frente Fluminense ou Palmeiras na decisão.



O Verdão é justamente o principal rival do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. O time carioca lidera com 64 pontos, um a mais do que a equipe paulista, que aparece na segunda posição.