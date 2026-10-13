Clássico entre Flamengo e Botafogo no NBB estava marcado para o MaracanãzinhoDivulgação
Disputa pelo Maracanã: TJ-RJ determina mudanças em Fla x Bota, do NBB
Horário e local do jogo, previsto para o Maracanãzinho, deve ser alterado em meio a disputa pelo uso do estádio com o Vasco
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