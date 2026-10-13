Clássico entre Flamengo e Botafogo no NBB estava marcado para o Maracanãzinho - Divulgação

Clássico entre Flamengo e Botafogo no NBB estava marcado para o MaracanãzinhoDivulgação

Publicado 13/10/2026 13:10

O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) determinou que o duelo entre Flamengo e Botafogo, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), previsto para ser realizado no Maracanãzinho em 20 de outubro, às 20h30, mude de horário ou local. A decisão foi incluída no despacho desta terça-feira (13) que reestabeleceu a realização de Vasco x Boca Juniors , pela semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã, no mesmo dia do clássico pelo basquete.

Segundo nota divulgada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), o desembargador Joaquim Domingos de Almeida deu a ordem para que o fluxo de torcedores das equipes não coincida com a circulação dos vascaínos. A partida de futebol está marcada para 21h30.

O clássico pelo campeonato nacional de basquete foi um dos argumentos utilizados pela desembargadora Suely Lopes Magalhães para suspender a liminar que obrigava o consórcio Fla-Flu Serviços S.A., que administra o Maracanã, a liberar o estádio ao Vasco, em decisão do último sábado (10) . No entanto, a Justiça definiu, nesta terça-feira (13), a realização do confronto do Cruz-Maltino no local.

O relator rebateu, em sua decisão, a alegação da concessionária de que a partida pela Copa Sul-Americana prejudicaria o gramado ressaltando o aspecto da segurança pública. " A negativa da concessionária, sob argumentos secundários, contraria o entendimento técnico dos órgãos de segurança e o princípio da razoabilidade, podendo gerar grave prejuízo à ordem pública”, destacou o desembargador na decisão", aponta o texto.

"Agindo preventivamente, os órgãos de segurança pública, com base em evidências científicas, indicaram a praça esportiva adequada — o Estádio do Maracanã —, à luz de fatores como segurança, logística, mobilidade e infraestrutura”, diz um dos trechos do pedido", aponta a decisão.

Fim da novela

O Cruz-Maltino viveu uma longa novela para saber em que estádio entrará em campo no próximo dia 20 de outubro. Isso porque São Januário não tem a capacidade mínima de 30 mil pessoas exigida para receber confrontos desta etapa do torneio continental. A diretoria até tentou aumentar a lotação, mas sem sucesso. O Nilton Santos era visto como última opção, principalmente por causa do gramado sintético.

Depois de algumas tentativas negadas de atuar no Maracanã, o Gigante da Colina entrou na Justiça, conseguiu a liberação e chegou a iniciar a venda de ingressos. No entanto, a liminar que permitia que o embate acontecesse no local foi suspensa.

O Vasco precisou agir com um novo recurso e, agora, voltou a ter o aval para jogar no estádio. Mais de 45 mil torcedores já haviam garantido os lugares nas arquibancadas.