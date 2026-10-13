Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/10/2026 09:01 | Atualizado 13/10/2026 10:56

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Para a alegria dos jogadores

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As datas das semifinais

O duelo de ida entre Vasco e Boca Juniors (ARG) será nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. Já a volta acontecerá uma semana depois (dia 20), no mesmo horário, no Maracanã.

Quem passar enfrentará o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque (URU).