Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do Maracanã - Matheus Lima / Vasco
Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do Maracanã
Matheus Lima / Vasco
Publicado 13/10/2026 09:01 | Atualizado 13/10/2026 10:56
A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira (13) que
Vasco
e Boca Juniors (ARG) vão se enfrentar no Maracanã no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.
A Conmebol havia solicitado uma definição do palco da partida até 12h
.
O Cruz-Maltino viveu longo imbróglio para saber em que estádio entrará em campo. Isso porque São Januário não tem a capacidade mínima exigida para receber confrontos desta etapa do torneio continental (30 mil pessoas).
A diretoria até tentou aumentar a lotação, mas sem sucesso
. O Nilton Santos era visto como última opção,
principalmente por causa do gramado sintético
.
Depois de algumas tentativas negadas de atuar no Maracanã, o Gigante da Colina entrou na Justiça, conseguiu a liberação e chegou a iniciar a venda de ingressos. No entanto,
a liminar que permitia que o embate acontecesse no local foi suspensa
.
O Vasco
precisou agir com um novo recurso
e, agora, voltou a ter o aval para jogar no estádio. Mais de 45 mil torcedores já haviam garantido os lugares nas arquibancadas.
Para a alegria dos jogadores
Na ausência de São Januário,
Sosa e Saldivia revelaram ter preferência pelo Maracanã depois da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo
, na semana passada. Técnico do Cruz-Maltino,
Pedro Emanuel também defendeu que o embate acontecesse no estádio
.
“Tomara que joguemos no Maracanã ou em São Januário, que são campos nos quais nos sentimos melhores”, disse Sosa.
“Gostaria de jogar no Maracanã. O gramado é muito bom, já conhecemos. Acho o Maracanã muito melhor para nós”, avaliou Saldivia.
As datas das semifinais
O duelo de ida entre Vasco e Boca Juniors (ARG) será nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. Já a volta acontecerá uma semana depois (dia 20), no mesmo horário, no Maracanã.
Quem passar enfrentará o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque (URU).
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