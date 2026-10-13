Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira (13) que Vasco e Boca Juniors (ARG) vão se enfrentar no Maracanã no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A Conmebol havia solicitado uma definição do palco da partida até 12h.
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O Cruz-Maltino viveu longo imbróglio para saber em que estádio entrará em campo. Isso porque São Januário não tem a capacidade mínima exigida para receber confrontos desta etapa do torneio continental (30 mil pessoas). A diretoria até tentou aumentar a lotação, mas sem sucesso. O Nilton Santos era visto como última opção, principalmente por causa do gramado sintético.
Depois de algumas tentativas negadas de atuar no Maracanã, o Gigante da Colina entrou na Justiça, conseguiu a liberação e chegou a iniciar a venda de ingressos. No entanto, a liminar que permitia que o embate acontecesse no local foi suspensa.

O Vasco precisou agir com um novo recurso e, agora, voltou a ter o aval para jogar no estádio. Mais de 45 mil torcedores já haviam garantido os lugares nas arquibancadas.
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Para a alegria dos jogadores

Na ausência de São Januário, Sosa e Saldivia revelaram ter preferência pelo Maracanã depois da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, na semana passada. Técnico do Cruz-Maltino, Pedro Emanuel também defendeu que o embate acontecesse no estádio.

“Tomara que joguemos no Maracanã ou em São Januário, que são campos nos quais nos sentimos melhores”, disse Sosa.

“Gostaria de jogar no Maracanã. O gramado é muito bom, já conhecemos. Acho o Maracanã muito melhor para nós”, avaliou Saldivia.
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As datas das semifinais

O duelo de ida entre Vasco e Boca Juniors (ARG) será nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. Já a volta acontecerá uma semana depois (dia 20), no mesmo horário, no Maracanã.
Quem passar enfrentará o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque (URU).