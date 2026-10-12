Colidio sequer viajou com a delegação do Vasco para a ArgentinaMatheus Lima / Vasco

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Gabriel Salotti
O Vasco não poderá contar com o atacante Facundo Colidio para o decisivo duelo contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (13), no La Bombonera, às 21h30, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogador não está inscrito no torneio, pois jogou a fase de grupos da competição pelo seu ex-clube, o River Plate, e sequer viajou à Argentina. Com isso, o técnico Pedro Emanuel deve optar por Nuno Moreira ou Adson para substituí-lo, conforme o jornalista Bruno Murito, do 'ge'.
O treinador testou variações no elenco durante o último treino antes do confronto, nesta segunda-feira (12), no estádio Guillermo Laza, do Deportivo Riestra, em Buenos Aires.
Além disso, Bruno Duarte deve começar a partida entre os titulares. Ele foi poupado do último jogo, contra o Remo, após sofrer uma pancada na costela no clássico com o Botafogo, mas já se recuperou e pode reforçar a equipe. Sendo assim, a escalação deve ser: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Adson/Nuno Moreira, Bruno Duarte e Andrés Gómez.
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'Chegamos muito bem para esse jogo'

O meia Santiago Sosa ressaltou, em entrevista nesta segunda-feira, a qualidade do elenco do Boca e falou da dificuldade do confronto. Apesar disso, o atleta ressaltou que o Vasco terá uma vantagem: o desfalque de Leandro Paredes, considerado um dos pilares do time argentino.
"Sabemos que o Boca é uma grande equipe, tem ótimos jogadores. Não vão contar com o Paredes, que é uma vantagem para nós. É quem maneja todo o jogo do Boca, na minha opinião é o melhor jogador. Temos que aproveitar essa parte, nos concentrarmos em nosso jogo", disse.
O zagueiro comentou sobre o momento do Vasco. Ele opinou que apesar do empate contra o Remo, o time vem fazendo grandes partidas. "Creio que chegamos muito bem para esse jogo contra o Boca, encontramos o jogo que estávamos buscando. Estamos muito concentrados, é um estádio difícil. Nós temos uma grande equipe, grandes jogadores, temos que fazer uma partida muito inteligente, sobretudo na parte defensiva, para depois, conseguirmos um bom resultado aqui na Argentina e decidir a eliminatória no Brasil", afirmou.