Colidio sequer viajou com a delegação do Vasco para a ArgentinaMatheus Lima / Vasco
Confira os prováveis substitutos de Colidio para decisão contra o Boca
Atacante não foi inscrito para a Copa Sul-Americana pois disputou a fase de grupos do torneio pelo River Plate, seu ex-clube
Confira os prováveis substitutos de Colidio para decisão contra o Boca
Atacante não foi inscrito para a Copa Sul-Americana pois disputou a fase de grupos do torneio pelo River Plate, seu ex-clube
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