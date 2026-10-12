Santiago Sosa em treinamento do VascoDikran Sahagian / Vasco da Gama

Mais artigos de Gabriel Salotti
Gabriel Salotti
O meia Santiago Sosa, do Vasco, destacou a importância do apoio da torcida cruz-maltina antes do duelo contra o Boca Juniors, que acontecerá nesta terça-feira (13), no La Bombonera, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (12), o atleta também disse que está confiante para voltar ao Rio com o resultado positivo e analisou o adversário, que não terá Paredes, um dos seus principais jogadores.
Leia mais: Conmebol dá prazo até terça para Vasco definir palco de semifinal
"Sabemos que o Boca é uma grande equipe, tem ótimos jogadores. Não vão contar com o Paredes, que é uma vantagem para nós. É quem maneja todo o jogo do Boca, na minha opinião é o melhor jogador. Temos que aproveitar essa parte, nos concentrarmos em nosso jogo", disse.
Sosa falou da mobilização da torcida vascaína para o confronto e disse que já imaginava que a festa seria grande, mesmo em Buenos Aires. "Isso mostra como nos acompanham. Quando chegamos ao hotel, foi uma recepção muito linda dos torcedores. Tenho alguns amigos que também viram torcedores do Vasco próximos ao hotel. Fico muito contente. O apoio que nos dão é importante para nós. Mostra que não estamos sozinhos. Agradecemos a eles por nos acompanharem, agradecemos também aos que não puderam vir. Que torçam e cantem muito amanhã."

'Estamos muito concentrados'

O zagueiro comentou sobre o momento do Vasco. Ele opinou que apesar do empate contra o Remo no último sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro, o time vem fazendo grandes partidas. "Creio que chegamos muito bem para esse jogo contra o Boca, encontramos o jogo que estávamos buscando. Estamos muito concentrados, é um estádio difícil. Nós temos uma grande equipe, grandes jogadores, temos que fazer uma partida muito inteligente, sobretudo na parte defensiva, para depois, conseguirmos um bom resultado aqui na Argentina e decidir a eliminatória no Brasil", afirmou.
Além disso, o argentino também falou que o título seria um capítulo especial na sua carreira e para o próprio Vasco. "Seria algo muito lindo para o clube, porque há muito tempo não vence algo, e para essa torcida. Esse grupo trabalha muito bem no dia a dia, sempre se esforça. Tomara que a gente seja premiado com o título", concluiu.