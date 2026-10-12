Euler em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors na Copa Mercosul - Foto: Fabian Gredillas / AFP

Euler em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors na Copa MercosulFoto: Fabian Gredillas / AFP

Publicado 12/10/2026 09:30

Vasco e Boca Juniors se enfrentam na terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, em La Bombonera. O Cruz-Maltino terá que se superar para quebrar um tabu histórico: nunca derrotou o adversário em jogos oficiais.



Ao todo, as equipes se enfrentaram em 14 ocasiões, e o Boca tem retrospecto favorável contra o Cruz-Maltino. Foram seis vitórias da equipe argentina, sete empates e apenas uma vitória do Vasco, no dia 24 de novembro de 1951, em um amistoso no Maracanã, quando o histórico time do Expresso da Vitória venceu por 3 a 0. e Boca Juniors se enfrentam na terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, em La Bombonera. O Cruz-Maltino terá que se superar para quebrar um tabu histórico: nunca derrotou o adversário em jogos oficiais.Ao todo, as equipes se enfrentaram em 14 ocasiões, e o Boca tem retrospecto favorável contra o Cruz-Maltino. Foram seis vitórias da equipe argentina, sete empates e apenas uma vitória do Vasco, no dia 24 de novembro de 1951, em um amistoso no Maracanã, quando o histórico time do Expresso da Vitória venceu por 3 a 0.

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Os jogos oficiais entre Vasco e Boca Juniors

O primeiro confronto em jogos oficiais aconteceu nas quartas de final da Libertadores de 2001. O jogo de ida foi em São Januário, e o Vasco, que vinha em ótima fase para o confronto após oito vitórias seguidas, teve um desfalque importante para o duelo.

O artilheiro da equipe, Romário, sofreu uma lesão na panturrilha direita e ficou fora da partida. Sem um de seus principais jogadores, o Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0 para os argentinos, liderados por Juan Román Riquelme, hoje presidente do clube. Guillermo Barros Schelotto marcou o gol da vitória.



No jogo de volta, o Baixinho continuou fora, e a equipe argentina não tomou conhecimento e aplicou 3 a 0 na La Bombonera, garantindo a vaga na semifinal. Aníbal Matellán abriu o placar, de bicicleta, e Guillermo Barros Schelotto fez os outros dois gols da partida.

Naquela edição da Libertadores, o Boca Juniors sagrou-se campeão após derrotar Palmeiras e Cruz Azul na decisão, garantindo o bicampeonato consecutivo.

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Naquele mesmo ano, as equipes voltaram a se encontrar na fase de grupos da extinta Copa Mercosul. Na partida de ida, disputada no Mané Garrincha, em Brasília, o jogo terminou em 2 a 2, com gols de Pedrinho e Patrício, pelo lado Cruz-Maltino, enquanto Omar Pérez marcou duas vezes para os argentinos.



Na volta, pela quinta rodada da fase de grupos em Buenos Aires, só a vitória interessava ao Vasco, que vivia um momento difícil na competição e somava quatro pontos. Mas o confronto terminou novamente empatado em 2 a 2, com gols de Odvan e Euller, para o time vascaíno, Joel Barbosa e Ariel Carreño. Naquele mesmo ano, as equipes voltaram a se encontrar na fase de grupos da extinta Copa Mercosul. Na partida de ida, disputada no Mané Garrincha, em Brasília, o jogo terminou em 2 a 2, com gols de Pedrinho e Patrício, pelo lado Cruz-Maltino, enquanto Omar Pérez marcou duas vezes para os argentinos.Na volta, pela quinta rodada da fase de grupos em Buenos Aires, só a vitória interessava ao Vasco, que vivia um momento difícil na competição e somava quatro pontos. Mas o confronto terminou novamente empatado em 2 a 2, com gols de Odvan e Euller, para o time vascaíno, Joel Barbosa e Ariel Carreño.

O empate deixou o Cruz-Maltino em situação delicada e sem depender de si na competição. Na última rodada da fase de grupos, ainda venceu o Cerro Porteño por 3 a 2, mas não avançou.

Mais uma chance

Agora, 25 anos depois, as duas equipes se reencontram, e o Vasco busca quebrar o tabu histórico contra o Boca Juniors, para chegar à final da Copa Sul-Americana. Além do duelo desta terça-feira em Buenos Aires, o jogo de volta será realizado no dia 20, também às 21h30, ainda sem local definido. Mas mesmo que siga sem vencer o rival, o time de Pedro Emanuel ainda pode se classificar. Afinal, em caso de empate no placar agregado após os dois jogos, a vaga será decidida nos pênaltis. *Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti