Vasco tenta utilizar o Maracanã contra o Boca - Daniel Brasil / Maracanã

Vasco tenta utilizar o Maracanã contra o BocaDaniel Brasil / Maracanã

Publicado 12/10/2026 12:57

Mais um capítulo na novela palco da semifinal da Libertadores . A Conmebol deu até 12h (de Brasília) desta terça-feira (13) como prazo máximo para o Vasco definir o estádio da partida de volta contra o Boca Juniors, que está marcada para o próximo dia 20 (terça-feira). As informações são da "ESPN".

O Cruz-Maltino está judicializando a decisão e deseja utilizar o Maracanã. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) já se manifestou no processo, em parecer favorável ao clube de São Januário. O impasse continua porque, no sábado, durante plantão do Judiciário, a dupla Flamengo e Fluminense, responsável pela Concessionária do Maracanã, entrou com recurso e conseguiu suspender a decisão que liberou o estádio para o Vasco.

No último domingo (11), o Cruz-Maltino entrou com um recuso pedindo que seja reconsiderada a decisão de sábado (10), restabelecendo a tutela concedida na última sexta-feira (9) pela 23ª Câmara de Direito Privado e permitindo que o duelo contra o Boca aconteça no Maracanã.

Entre os argumentos apresentados pelo Vasco está o impacto que uma eventual mudança de estádio teria sobre os torcedores. Segundo o clube, 46.014 ingressos já haviam sido vendidos para o confronto, contra a equipe argentina, e a mudança de local impactaria diretamente os torcedores.

A possibilidade de transferência de local também preocupa o Vasco pela capacidade de público do Nilton Santos, que pode ser uma das alternativas para a partida. Segundo os dados apresentados pelo Cruz-Maltino, o estádio tem 44.661 lugares liberados, número inferior ao de ingressos vendidos, o que poderia exigir o cancelamento de entradas, reembolsos e causar transtornos aos torcedores.



Outro ponto levantado pelo Cruz-Maltino envolve a estrutura necessária para a cobertura da partida. A tendência é que cerca de 250 profissionais sejam credenciados para a cobertura do jogo. A alteração da sede exigiria a readequação de espaços para jornalistas, transmissões internacionais, cabines e áreas de entrevistas.