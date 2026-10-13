Jogadores do Vasco comemoram gol 'monumental' de Juninho contra o River Plate em 1998 - Reprodução

Jogadores do Vasco comemoram gol 'monumental' de Juninho contra o River Plate em 1998Reprodução

Publicado 13/10/2026 07:30





O Gigante da Colina e o River tiveram duelos de destaque no final dos anos 1990. Os "Millonarios" cruzaram o caminho do Vasco nas semifinais da Libertadores 1998 e da Copa Mercosul 2000. Em ambas as ocasiões, os clubes travaram duelos memoráveis das campanhas que terminaram com os títulos inéditos do Cruz-Maltino. Relembre detalhes a seguir! O Vasco entra em campo nesta terça-feira (13), às 21h30, para enfrentar o Boca Juniors no La Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana . O clube argentino, que já venceu o torneio duas vezes, em 2004 e 2005, é considerado um dos times mais tradicionais da América do Sul e tem uma longa trajetória de façanhas em torneios internacionais. No entanto, o Cruz-Maltino também aposta em um histórico de superação de um gigante da Argentina em competições continentais - o River Plate, maior rival do Boca.O Gigante da Colina e o River tiveram duelos de destaque no final dos anos 1990. Os "Millonarios" cruzaram o caminho do Vasco nas semifinais da Libertadores 1998 e da Copa Mercosul 2000. Em ambas as ocasiões, os clubes travaram duelos memoráveis das campanhas que terminaram com os títulos inéditos do Cruz-Maltino. Relembre detalhes a seguir!

Gol 'monumental' e classificação histórica

Em 1998, os argentinos eram considerados uma das melhores equipes do continente, com atletas como o meia Marcelo Gallardo - que se tornaria, anos mais tarde, o técnico mais vitorioso do River Plate, com duas passagens entre 2014 e 2024 -, o lateral-esquerdo Juan Pablo Sorín e o zagueiro Ayala, que disputou três Copas do Mundo. O Vasco, no entanto, não ficava para trás: era o atual campeão brasileiro e tinha craques como Pedrinho, Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, Ramon Menezes, Evair e Donizete. O jogo da semi da Libertadores era considerado pela imprensa a final antecipada do torneio.



O time, comandado por Antônio Lopes, se aproveitou da força de sua torcida na ida, em São Januário, e saiu na frente do confronto. Donizete abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, após receber na entrada da área e chutar no canto esquerdo do gol, sem chances para o goleiro Germán Burgos. O Vasco poderia ter ampliado, mas Luizão e o próprio Donizete desperdiçaram algumas chances. Na segunda etapa, a equipe recuou e administrou o resultado positivo.



O duelo da volta, no Monumental de Nuñez, ficou marcado para a história. O estádio estava lotado, com a efusiva torcida do River Plate empurrando o time. A pressão deu resultado: Sorín abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, Juninho Pernambucano, que saiu do banco de reservas, cobrou falta da intermediária, acertando um belo chute e empatando o jogo, que terminou em 1 a 1. O momento foi eternizado pela torcida vascaína cantada a plenos pulmões até hoje. Depois disso, o Vasco derrotou o Barcelona-EQU na final e se sagrou campeão da América.

Vasco mantém freguesia do River

Dois anos depois, o Cruz-Maltino voltaria a enfrentar o River Plate, mas desta vez na semifinal da Mercosul, considerado o segundo torneio mais importante do futebol sul-americano nos anos que foi realizado, entre 1998 e 2001.



A primeira partida foi no Monumental de Nuñez. No entanto, o Vasco, que desta vez contava com atletas como Juninho Paulista e Romário e era comandado por Oswaldo de Oliveira, não se intimidou e aplicou uma goleada em pleno território argentino: 4 a 1, com gols de Romário, Júnior Baiano, Juninho Paulista e Pedrinho. A goleada já estava sacramentada na metade do segundo tempo - aos 24 minutos da etapa final, Saviola descontou para os "Millonarios". O goleiro vascaíno Hélton teve uma das atuações mais memoráveis de sua carreira, realizando uma série de defesas difíceis.



Com o placar a favor, o jogo da volta foi marcado por festa para os mais de 20 mil presentes em São Januário. Apesar da forte chuva, o time ainda conseguiu superar o adversário por 1 a 0. O placar foi aberto logo no início do segundo tempo, após Juninho Paulista receber na entrada da área e chutar no canto, sem chances para Bonano. O autor do gol ainda seria expulso por confusão com o então atleta Eduardo Coudet - que também receberia, ao lado do companheiro Trotta, o cartão vermelho. O Vasco avançou à final e conquistou o título de forma heroica, ao virar o duelo decisivo contra o Palmeiras de 3 a 0 para 4 a 3.

Tradição será mantida?



Agora, o Vasco busca tentar manter a tradição de despachar argentinos nas semifinais de torneios continentais contra o Boca Juniors na Copa Sul-Americana. Após o primeiro confronto, nesta terça-feira, o duelo da volta será no próximo dia 20 de outubro, ainda sem local definido.