A Força Jovem do Vasco foi recepcionada pela La 12 na Argentina em 2025 - Reprodução / Redes Sociais

A Força Jovem do Vasco foi recepcionada pela La 12 na Argentina em 2025Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/10/2026 09:30

Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, em La Bombonera. Apesar de serem adversários dentro de campo, as torcidas organizadas La 12 (dos argentinos) e Força Jovem do Vasco compartilham uma amizade de longa data fora das quatro linhas.



A união começou no jogo de ida das quartas de final da Libertadores de 2001, em São Januário. Na ocasião, o argentino Omar Roman, que era integrante da FJV, foi peça central para iniciar a amizade. e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, em La Bombonera. Apesar de serem adversários dentro de campo, as torcidas organizadas La 12 (dos argentinos) e Força Jovem do Vasco compartilham uma amizade de longa data fora das quatro linhas.A união começou no jogo de ida das quartas de final da Libertadores de 2001, em São Januário. Na ocasião, o argentino Omar Roman, que era integrante da FJV, foi peça central para iniciar a amizade.

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O torcedor, que vivia no Brasil desde a década de 1980, contou que ficou dividido entre apoiar o Vasco ou o Boca. Na ocasião, foi cumprimentar seus compatriotas da La 12 e explicou que frequentava a torcida nas décadas de 1970 e 1980, em entrevista ao blog 'Torcidas do Vasco', em 2014. O torcedor, que vivia no Brasil desde a década de 1980, contou que ficou dividido entre apoiar o Vasco ou o Boca. Na ocasião, foi cumprimentar seus compatriotas da La 12 e explicou que frequentava a torcida nas décadas de 1970 e 1980, em entrevista ao blog 'Torcidas do Vasco', em 2014.

Em seguida, convidou Alexandre Cebola, então presidente da Força Jovem, para levar alguns dos líderes da organizada argentina à sua casa. Ao verem as fotos que ele guardava, os integrantes da La 12 perceberam o amor de Omar pelos dois clubes, dando início ao laço de amizade.



Em 2001, o jogo de ida terminou com derrota do Cruz-Maltino por 1 a 0. Os argentinos eram liderados por Juan Román Riquelme, hoje presidente do clube. Guillermo Barros Schelotto marcou o gol da vitória.



Na volta, a equipe argentina não tomou conhecimento do time carioca e aplicou 3 a 0, na Bombonera, garantindo a vaga na semifinal. Aníbal Matellán abriu o placar, de bicicleta, e Guillermo Barros Schelotto fez os outros dois gols.

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Após eliminar o Gigante da Colina, o Boca Juniors enfrentou o Palmeiras na semifinal daquela Libertadores. Devido à aliança formada na fase anterior entre as organizadas, a liderança da La 12 enviou ingressos oficiais para que os líderes da torcida do Vasco fossem ao Palestra Itália assistir à partida e apoiar o Boca Juniors diretamente do setor visitante. Após eliminar o Gigante da Colina, o Boca Juniors enfrentou o Palmeiras na semifinal daquela Libertadores. Devido à aliança formada na fase anterior entre as organizadas, a liderança da La 12 enviou ingressos oficiais para que os líderes da torcida do Vasco fossem ao Palestra Itália assistir à partida e apoiar o Boca Juniors diretamente do setor visitante.

Outras situações

A união entre as torcidas permanece até os dias atuais. Em 2014, durante a Copa do Mundo, membros da FJV e de outras duas torcidas organizadas cruzmaltinas se uniram para acolher, em São Januário, integrantes da La 12 que haviam chegado ao Rio de Janeiro para acompanhar a final do Mundial daquele ano, entre Alemanha e Argentina.

Integrantes da torcida organizada La 12, do Boca Juniors, em São Januário em 2014 Reprodução / Redes Sociais



Em 2023, o Boca Juniors enfrentou o Fluminense pela final da Libertadores, no Maracanã. Na véspera do duelo, torcedores do Gigante da Colina e dos argentinos se reuniram no entorno de São Januário e confraternizaram. Em clima amistoso, com cantorias, os vascaínos receberam a caravana da principal torcida organizada xeneize. Em 2023, o Boca Juniors enfrentou o Fluminense pela final da Libertadores, no Maracanã. Na véspera do duelo, torcedores do Gigante da Colina e dos argentinos se reuniram no entorno de São Januário e confraternizaram. Em clima amistoso, com cantorias, os vascaínos receberam a caravana da principal torcida organizada xeneize.

Rolou amizade entre torcidas Reprodução/Redes sociais



Um dos episódios mais recentes ocorreu em 2025, quando o Vasco enfrentou o Lanús pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na Argentina. Na ocasião, torcedores cruzmaltinos foram recebidos por integrantes da La 12 na região de Buenos Aires, com direito a uma visita à La Bombonera. Um dos episódios mais recentes ocorreu em 2025, quando o Vasco enfrentou o Lanús pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na Argentina. Na ocasião, torcedores cruzmaltinos foram recebidos por integrantes da La 12 na região de Buenos Aires, com direito a uma visita à La Bombonera.

A Força Jovem do Vasco foi recepcionada pela La 12 na Argentina Reprodução / Redes Sociais

Reencontro

Agora, 25 anos depois, as duas equipes se reencontram para decidir quem chegará à final da Copa Sul-Americana. Além do duelo desta terça-feira (13), em Buenos Aires, o jogo de volta será realizado no dia 20, também às 21h30, no Maracanã.



*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza