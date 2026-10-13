A Força Jovem do Vasco foi recepcionada pela La 12 na Argentina em 2025Reprodução / Redes Sociais
A união começou no jogo de ida das quartas de final da Libertadores de 2001, em São Januário. Na ocasião, o argentino Omar Roman, que era integrante da FJV, foi peça central para iniciar a amizade.
O torcedor, que vivia no Brasil desde a década de 1980, contou que ficou dividido entre apoiar o Vasco ou o Boca. Na ocasião, foi cumprimentar seus compatriotas da La 12 e explicou que frequentava a torcida nas décadas de 1970 e 1980, em entrevista ao blog 'Torcidas do Vasco', em 2014.
Em 2001, o jogo de ida terminou com derrota do Cruz-Maltino por 1 a 0. Os argentinos eram liderados por Juan Román Riquelme, hoje presidente do clube. Guillermo Barros Schelotto marcou o gol da vitória.
Na volta, a equipe argentina não tomou conhecimento do time carioca e aplicou 3 a 0, na Bombonera, garantindo a vaga na semifinal. Aníbal Matellán abriu o placar, de bicicleta, e Guillermo Barros Schelotto fez os outros dois gols.
Após eliminar o Gigante da Colina, o Boca Juniors enfrentou o Palmeiras na semifinal daquela Libertadores. Devido à aliança formada na fase anterior entre as organizadas, a liderança da La 12 enviou ingressos oficiais para que os líderes da torcida do Vasco fossem ao Palestra Itália assistir à partida e apoiar o Boca Juniors diretamente do setor visitante.
Outras situações
Em 2023, o Boca Juniors enfrentou o Fluminense pela final da Libertadores, no Maracanã. Na véspera do duelo, torcedores do Gigante da Colina e dos argentinos se reuniram no entorno de São Januário e confraternizaram. Em clima amistoso, com cantorias, os vascaínos receberam a caravana da principal torcida organizada xeneize.
Um dos episódios mais recentes ocorreu em 2025, quando o Vasco enfrentou o Lanús pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na Argentina. Na ocasião, torcedores cruzmaltinos foram recebidos por integrantes da La 12 na região de Buenos Aires, com direito a uma visita à La Bombonera.
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