Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

Publicado 13/10/2026 07:56 | Atualizado 13/10/2026 10:48

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Onde assistir?

O embate terá transmissão do SBT (TV aberta) e da Paramount+ (streaming).

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Como chega o Boca Juniors

O Boca Juniors passa por um ótimo momento e não perde desde o dia 30 de julho, quando foi superado por 1 a 0 pelo O’Higgins, do Chile, no duelo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. No entanto, havia vencido a ida pelo mesmo placar e avançou de fase nos pênaltis.



Técnico dos Xeneizes, Rodolfo Arruabarrena não terá Leandro Paredes à disposição diante do Gigante da Colina. O capitão se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e ficará de fora.

Como chega o Vasco





Pedro Emanuel contará com o retorno dos jogadores que foram poupados diante do Remo, no último sábado (10) – além de Brenner, recuperado de lesão no pé esquerdo. Colidio será desfalque, uma vez que já integrou a lista do River Plate (ARG) no mata-mata da Copa Sul-Americana. Cuesta, Barros, Rojas e Spinelli são outros que nem sequer viajaram. O Vasco também tem a boa fase como aliada para tentar sair em vantagem na briga por um lugar na final. O Cruz-Maltino só perdeu uma vez nos últimos dez confrontos, para o Fluminense , no começo de setembro. De resto, acumulou sete vitórias e dois empates.Pedro Emanuel contará com o retorno dos jogadores que foram poupados diante do Remo, no último sábado (10) – além de Brenner, recuperado de lesão no pé esquerdo. Colidio será desfalque, uma vez que já integrou a lista do River Plate (ARG) no mata-mata da Copa Sul-Americana. Cuesta, Barros, Rojas e Spinelli são outros que nem sequer viajaram.

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Ficha técnica

Boca Juniors x Vasco



Data e hora: 13/10/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)



Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)



BOCA JUNIORS: Montero; Braida, Di Lollo, Pellegrino e Blanco; Ascacíbar, Delgado e Palacios; Villa, Merentiel e Enner Valencia. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.