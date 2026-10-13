Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco
Onde assistir?
Como chega o Boca Juniors
Técnico dos Xeneizes, Rodolfo Arruabarrena não terá Leandro Paredes à disposição diante do Gigante da Colina. O capitão se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e ficará de fora.
Como chega o Vasco
Pedro Emanuel contará com o retorno dos jogadores que foram poupados diante do Remo, no último sábado (10) – além de Brenner, recuperado de lesão no pé esquerdo. Colidio será desfalque, uma vez que já integrou a lista do River Plate (ARG) no mata-mata da Copa Sul-Americana. Cuesta, Barros, Rojas e Spinelli são outros que nem sequer viajaram.
Ficha técnica
Data e hora: 13/10/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: José Retamal (CHI) e Carlos Poblete (CHI)
VAR: José Cabero (CHI)
BOCA JUNIORS: Montero; Braida, Di Lollo, Pellegrino e Blanco; Ascacíbar, Delgado e Palacios; Villa, Merentiel e Enner Valencia. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.
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