Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/10/2026 12:35

A novela do Vasco no Maracanã acabou, assim como os ingressos para a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors. Pouco depois da decisão da Justiça que voltou a liberar o estádio , os vascaínos foram em peso para comprar os cerca de 20 mil ingressos que restavam.

A venda dos ingressos teve início na sexta-feira (9) à noite e 46 mil torcedores já haviam garantido presença, quando a liminar obtida foi derrubada pela gestão Fla-Flu , o que tirou o jogo do Maracanã novamente, no sábado.

Agora, o Vasco terá casa cheia para retornar a uma final continental, o que não acontecia desde o título da Copa Mercosul de 2001. E o apoio de quase 70 mil pessoas era um desejo da maioria dos jogadores.



São Januário não pode receber jogo

“Gostaria de jogar no Maracanã. O gramado é muito bom, já conhecemos. Acho o Maracanã muito melhor para nós”, disse Saldivia.



Para muitos, São Januário seria o ideal por ser a casa do Vasco. Mas o regulamento da Conmebol obriga que os jogos de semifinais de suas competições sejam em estádios com capacidade de mais de 30 mil pessoal.



Diante do impasse com o Maracanã, a diretoria vascaína tentou a liberação do local e conseguiu a ampliação para 24 mil pessoas junto ao Corpo de Bombeiros. Mas encontrou resistência principalmente da Polícia Militar, preocupada com a segurança, assim como da Conmebol.



Vasco sonha com título na Sul-Americana



Antes de decidir a vaga na final no Maracanã, o time de Pedro Emanuel primeiro tentará voltar da Argentina com alguma vantagem. O primeiro duelo com o Boca Juniors acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em La Bombonera.



Já a volta no Rio está marcada para a próxima semana, no dia 20, no mesmo horário. Quem vencer do confronto entre Vasco e a equipe argentina enfrentará Atlético-MG ou Montevideo City Torque (URU) na decisão da Copa Sul-Americana, marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.