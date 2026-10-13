Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do MaracanãMatheus Lima / Vasco
Torcida do Vasco esgota os ingressos para semifinal no Maracanã
Cruz-Maltino encara o Boca Juniors na próxima terça-feira, dia 20, para definir a vaga para a final da Copa Sul-Americana
Vasco sonha com título na Sul-Americana
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Conheça a história de amizade entre as torcidas de Vasco e Boca
Relação entre a Força Jovem e a La 12 começou em 2001 e já teve encontros e demonstrações de apoio em diferentes ocasiões
Justiça decide que Vasco x Boca Juniors será no Maracanã
Depois de uma longa novela, o Cruz-Maltino voltou a ter liberação para mandar o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana no estádio
Boca Juniors x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino entrará em campo nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, na ida da semifinal da Copa Sul-Americana
Vasco tem tradição de superar time argentino em semis continentais
Cruz-Maltino avançou às finais da Libertadores 1998 e Mercosul 2000 vencendo o River Plate, rival do Boca, adversário desta terça-feira
Confira os prováveis substitutos de Colidio para decisão contra o Boca
Atacante não foi inscrito para a Copa Sul-Americana pois disputou a fase de grupos do torneio pelo River Plate, seu ex-clube
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