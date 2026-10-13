Alejandro Mancuso jogou pelo Flamengo em 1996 e 1997 - Juan Mabromata / AFP

Alejandro Mancuso jogou pelo Flamengo em 1996 e 1997Juan Mabromata / AFP

Publicado 13/10/2026 16:46 | Atualizado 13/10/2026 16:49

venda de licenças para treinadores na Argentina, Alejandro Víctor Mancuso se manifestou sobre o caso. O ex-jogador de Flamengo e Palmeiras divulgou um posicionamento oficial e demonstrou preocupação quanto aos impactos das acusações. Em meio à repercussão das denúncias sobre a, Alejandro Víctor Mancuso se manifestou sobre o caso. O ex-jogador de Flamengo e Palmeiras divulgou um posicionamento oficial e demonstrou preocupação quanto aos impactos das acusações.

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Com mais de três décadas de carreira no futebol, o argentino afirmou que, além da atuação como comentarista esportivo, desenvolve atividades independentes de intermediação, incluindo contatos entre profissionais do futebol e instituições ligadas à formação de técnicos. Com mais de três décadas de carreira no futebol, o argentino afirmou que, além da atuação como comentarista esportivo, desenvolve atividades independentes de intermediação, incluindo contatos entre profissionais do futebol e instituições ligadas à formação de técnicos.

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"Minha intenção nunca foi prejudicar ninguém. Ao longo desses anos, procurei facilitar os contatos e encaminhar as solicitações que chegavam até mim", declarou. "Minha intenção nunca foi prejudicar ninguém. Ao longo desses anos, procurei facilitar os contatos e encaminhar as solicitações que chegavam até mim", declarou.

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Mancuso ressaltou que não ocupa cargo de direção nem possui autorização institucional para representar a Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA). Mancuso ressaltou que não ocupa cargo de direção nem possui autorização institucional para representar a Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA).

A respeito dos questionamentos envolvendo a documentação e as transações financeiras, a equipe jurídica do ex-atleta examina as informações e os registros pertinentes para esclarecer as circunstâncias de cada situação.

Ele também manifestou disponibilidade para colaborar com os interessados no encaminhamento de documentos às instituições competentes, visando à verificação de sua origem e regularidade, sem antecipar conclusões sobre os certificados questionados.

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"Tenho uma história construída dentro do futebol e considero fundamental que todos esses fatos sejam esclarecidos de maneira responsável", concluiu. "Tenho uma história construída dentro do futebol e considero fundamental que todos esses fatos sejam esclarecidos de maneira responsável", concluiu.

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A defesa de Mancuso estuda adotar medidas legais diante de dados que se provem incorretos. A defesa de Mancuso estuda adotar medidas legais diante de dados que se provem incorretos.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza