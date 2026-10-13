Em meio à repercussão das denúncias sobre a venda de licenças para treinadores na Argentina, Alejandro Víctor Mancuso se manifestou sobre o caso. O ex-jogador de Flamengo e Palmeiras divulgou um posicionamento oficial e demonstrou preocupação quanto aos impactos das acusações.
Com mais de três décadas de carreira no futebol, o argentino afirmou que, além da atuação como comentarista esportivo, desenvolve atividades independentes de intermediação, incluindo contatos entre profissionais do futebol e instituições ligadas à formação de técnicos.
A respeito dos questionamentos envolvendo a documentação e as transações financeiras, a equipe jurídica do ex-atleta examina as informações e os registros pertinentes para esclarecer as circunstâncias de cada situação.
Ele também manifestou disponibilidade para colaborar com os interessados no encaminhamento de documentos às instituições competentes, visando à verificação de sua origem e regularidade, sem antecipar conclusões sobre os certificados questionados.
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