Vasco tenta utilizar o Maracanã contra o BocaDaniel Brasil / Maracanã
Vasco pode jogar no Paraguai caso haja nova decisão judicial; entenda
CBF foi comunicada pela Conmebol que mais uma mudança no mando Cruz-Maltino irá ocasionar na mudança do local da semifinal para fora do país
Sócio de Lamacchia indica 'maior projeto da América do Sul' no Vasco
Presidente da Almirante Participações, Mário Junqueira antecipou planos da empresa para o elenco, a base e o CT cruz-maltino em 2027
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Vasco obtém decisões favoráveis em disputa com Arena das Dunas
Gestão do estádio cobra devolução de R$ 700 mil por amistoso cancelado em 2025, mas Cruz-Maltino rebate acusações e exige cota
Torcida do Vasco esgota os ingressos para semifinal no Maracanã
Cruz-Maltino encara o Boca Juniors na próxima terça-feira, dia 20, para definir a vaga para a final da Copa Sul-Americana
Conheça a história de amizade entre as torcidas de Vasco e Boca
Relação entre a Força Jovem e a La 12 começou em 2001 e já teve encontros e demonstrações de apoio em diferentes ocasiões
Justiça decide que Vasco x Boca Juniors será no Maracanã
Depois de uma longa novela, o Cruz-Maltino voltou a ter liberação para mandar o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana no estádio
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