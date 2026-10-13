Vasco tenta utilizar o Maracanã contra o BocaDaniel Brasil / Maracanã

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João André Pombo
A Conmebol enviou um ultimato à CBF sobre o local em que o Vasco irá mandar a partida de volta da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, no dia 20, às 21h30 (de Brasília). O Cruz-Maltino confirmou para a entidade que o jogo será no Maracanã após decisão da Justiça, mas, caso a decisão se altere novamente, o mando será levado para o Paraguai, de acordo com o jornalista André Rizek.
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O aviso chegou a federação brasileira logo depois da confirmação do local da partida por parte do Vasco. O clube tinha tinha até 12h (de Brasília), desta terça-feira (13), para enviar uma definição final para a Conmebol.
O Vasco conseguiu derrubar a liminar do Consórcio Fla-Flu e obteve a liberação da Justiça do Rio de Janeiro para mandar o jogo contra o Boca Juniors no Maracanã. O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto deu razão para o Cruz-Maltino e foi responsável pela decisão.
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Na decisão, o magistrado argumenta que a organização para um evento de grande porte, a segurança pública diante da realização do jogo e a data próxima foram os principais fatores que levaram a um parecer favorável. O Vasco tinha o apoio do Ministério Público e também da PM.
Mesmo assim, a Conmebol não sente confiança de que realmente será esta a decisão final, visto que, nos últimos quatro dias, já houve três determinações diferentes. Mediante a incerteza de confirmação, a entidade avisou que o jogo será transferido para Assunção, no Paraguai, caso haja uma nova alteração.
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Venda de ingressos

Com a decisão favorável na justiça, o Vasco além de confirmar o Maracanã como local em que a semifinal será disputada a partida de volta, também aproveitou para reabrir a comercialização de ingressos, que atualmente já se encontram esgotados. Há expectativa de que, caso a partida aconteça no estádio, 60 mil a 65 mil torcedores estejam presentes.

E São Januário?

Para grande parte dos torcedores e dos próprios jogadores do Vasco, o palco ideal para a decisão que garante vaga na final da Sul-Americana seria o próprio estádio do clube. Mas, o local não está dentro das determinações mínimas da Conmebol, que exige ao menos 30 mil torcedores de capacidade total para jogos nesta fase da competição.
O Vasco até conseguiu a liberação de 24 mil torcedores com os órgãos responsáveis para a organização da partida. Porém, a Conmebol seguiu sem flexibilidade a respeito dos requisitos mínimos e negou a realização do jogo no local.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza