Jogadores do Barcelona comemoram gol em cima do Galatasaray - Divulgação / Barcelona

Jogadores do Barcelona comemoram gol em cima do GalatasarayDivulgação / Barcelona

Publicado 13/10/2026 17:53

O Barcelona se impôs fora de casa e venceu o Galatasaray com autoridade por 4 a 1, na tarde desta terça-feira (13), no estádio Ali Sami Yen, pela 2ª rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Os gols dos catalães foram marcados por João Cancelo, Fermín Lopez, Anthony Gordon e Adeyemi, enquanto Batrakov balançou as redes para a equipe turca. O técnico Hansi Flick não pôde contar com Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa durante a última data Fifa e está se recuperando. Já o atacante Gabriel Jesus entrou na segunda etapa e participou do quarto gol.

O jogo

A equipe espanhola teve bem mais posse na primeira etapa e criou mais chances de perigo, mas foi o time turco que abriu o placar, aos 28 minutos. Rafael Leão fez boa investida pela esquerda e tocou para a entrada da área; Batrakov chegou chutando de primeira e a bola ainda desviou em Cubarsí, tirando a chance de defesa de Joan García.

O Galatasaray fez 2 a 0 logo depois: em cobrança de escanteio, Osimhen cabeceou, Akgun desviou e Gerard Martín encostou nela antes de entrar no gol. A arbitragem, no entanto, anulou por impedimento.

O time turco seguiu com mais chances, mas o Barcelona conseguiu empatar antes do intervalo, aos 42 minutos. Dani Olmo recuperou bola perdida no ataque e rolou para João Cancelo finalizar cruzado e empatar.

Na volta do intervalo, o Barça seguiu em cima e chegou à virada logo aos quatro minutos. Yamal deu belo passe na área para Fermín López cabecear e marcar. Na sequência, veio o terceiro: Yamal fez mais uma bela jogada ao driblar o marcador na linha de fundo e tocar para Gordon finalizar.

O clube catalão seguiu pressionando mais, buscando ampliar o marcador. Hansi Flick colocou Gabriel Jesus, que contribuiu com o quarto gol: ele recebeu passe forte de Yamal e não conseguiu dominar, mas a bola sobrou para Adeyemi empurrar ao fundo da rede, aos 21 minutos. O Barça ainda quase chegou ao quinto gol aos 39 minutos.

Classificação

Com os resultados do momento na rodada, o Barcelona sobe momentaneamente à primeira colocação da primeira fase, com duas vitórias e dois jogos, empatado com o Bayern de Munique, mas à frente pelo saldo de gols. Já o Galatasaray chegou à segunda derrota em dois jogos e está na 34ª posição.