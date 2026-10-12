Gabriel Jesus tem bom início de temporada pelo BarcelonaAFP
“Estou muito feliz que ele esteja no nosso time. Foi uma pequena surpresa, para ser honesto. Mas ele é absolutamente um cara top. É um jogador muito bom para nós. E, além disso, o comportamento dele, o caráter dele, é perfeito para nós. É um ótimo cara”, afirmou Flick.
O atacante brasileiro anotou um dos gols da vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o adversário no último sábado (10), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, Gabriel Jesus fez o segundo gol da equipe aos 30 minutos do primeiro tempo. Anthony Gordon e Koundé também marcaram para o clube catalão.
Foi a primeira vez que Gabriel Jesus atuou como titular desde sua chegada ao Barcelona, em setembro. O atacante assumiu o lugar de Raphinha, que foi ausência no duelo. Ao todo, pelo clube catalão, Gabriel Jesus marcou três gols em cinco jogos.
Momento do Barcelona na temporada
A equipe volta a campo nesta terça-feira (13), contra o Galatasaray, em compromisso válido pela 2ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O confronto será às 16h (de Brasília), no RAMS Park, na Turquia. Na primeira rodada, o Barcelona goleou o Feyenoord por 5 a 1 e, no momento, ocupa o terceiro lugar na competição.
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