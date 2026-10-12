Gabriel Jesus tem bom início de temporada pelo Barcelona - AFP

Gabriel Jesus tem bom início de temporada pelo BarcelonaAFP

Publicado 12/10/2026 16:51

As atuações de Gabriel Jesus no Barcelona vêm chamando a atenção do treinador da equipe, Hansi Flick, e rendendo elogios. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera do duelo contra o Galatasaray, o técnico do clube catalão revelou que a chegada do brasileiro superou suas expectativas.

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“Estou muito feliz que ele esteja no nosso time. Foi uma pequena surpresa, para ser honesto. Mas ele é absolutamente um cara top. É um jogador muito bom para nós. E, além disso, o comportamento dele, o caráter dele, é perfeito para nós. É um ótimo cara”, afirmou Flick. “Estou muito feliz que ele esteja no nosso time. Foi uma pequena surpresa, para ser honesto. Mas ele é absolutamente um cara top. É um jogador muito bom para nós. E, além disso, o comportamento dele, o caráter dele, é perfeito para nós. É um ótimo cara”, afirmou Flick.

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O atacante brasileiro anotou um dos gols da vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o adversário no último sábado (10), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, Gabriel Jesus fez o segundo gol da equipe aos 30 minutos do primeiro tempo. Anthony Gordon e Koundé também marcaram para o clube catalão.



Foi a primeira vez que Gabriel Jesus atuou como titular desde sua chegada ao Barcelona, em setembro. O atacante assumiu o lugar de Raphinha, que foi ausência no duelo. Ao todo, pelo clube catalão, Gabriel Jesus marcou três gols em cinco jogos. O atacante brasileiro anotou um dos gols da vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o adversário no último sábado (10), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, Gabriel Jesus fez o segundo gol da equipe aos 30 minutos do primeiro tempo. Anthony Gordon e Koundé também marcaram para o clube catalão.Foi a primeira vez que Gabriel Jesus atuou como titular desde sua chegada ao Barcelona, em setembro. O atacante assumiu o lugar de Raphinha, que foi ausência no duelo. Ao todo, pelo clube catalão, Gabriel Jesus marcou três gols em cinco jogos.

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Momento do Barcelona na temporada

O Barcelona vem vivendo uma grande fase no Campeonato Espanhol. O clube catalão ainda não perdeu na competição e soma oito jogos de invencibilidade. No momento, a equipe é líder, com 24 pontos, cinco a mais que o Atlético de Madrid, segundo colocado.