Kane em campo pelo Bayern - AFP

Kane em campo pelo BayernAFP

Publicado 11/10/2026 18:50

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, defendeu que dois jogadores do atual elenco podem receber o prêmio "Bola de Ouro", da France Football. Na opinião do alemão tanto o meia Michael Olise, quanto o atacante Harry Kane merecerem ser escolhidos como melhores do mundo. A torcida do dirigente é para o centroavante.

"Tanto Michael Olise quanto Harry merecem. Mas eu daria para Harry Kane. Michael Olise tem muitos mais anos pela frente para ganhar a Bola de Ouro", afirmou em entrevista ao jornal alemão "Bild".

Em agosto de 2023, o Bayern desembolsou algo em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 538 milhões na cotação da época) para tirar o centroavante inglês do Tottenham. Kane foi um dos destaques da Inglaterra na campanha do terceiro lugar na Copa do Mundo. Ele é o jogador inglês com mais gols na competição. No total, o centroavante balançou as redes em 14 vezes.

Harry Kane entrou em campo pelo clube alemão em 152 jogos, anotou 152 gols e deu 34 assistências em três temporadas completas defendendo a equipe de Munique. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha e uma Supecopa da Alemanha.

O Bayern já manifestou inúmeras vezes o desejo de renovar com o jogador e, segundo a imprensa alemã, o novo contrato iria até pelo menos 2029. Harry Kane chegou ao clube bávaro em 2023 e, desde então, conquistou um título do Campeonato Alemão e um da Copa da Alemanha, além de ter alcançado duas vezes a semifinal da Liga dos Campeões.

No Bayern desde julho de 2024, quando trocou o Crystal Palace pelo futebol alemão, Michael Olise é um dos nomes mais valorizados do elenco, ao lado do centroavante Harry Kane. Com vínculo até junho de 2029, Olise marcou 22 gols e deu 31 assistências na última temporada.

Harry Kane entrou em campo pelo clube alemão em 152 jogos, anotou 152 gols e deu 34 assistências em três temporadas completas defendendo a equipe de Munique.