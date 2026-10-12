Thibaut Courtois em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Thibaut Courtois em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 12/10/2026 14:25

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois , de 34 anos, acertou para renovar o seu contrato com o clube espanhol até junho de 2028. As partes chegaram a um acordo verbal e a oficialização deverá acontecer em breve. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O belga, que defende o Real Madrid desde 2018, e tinha contrato somente até o fim da atual temporada. Agora, o atleta irá ampliar seu vínculo por mais um ano com o clube espanhol.

Considerado um dos principais goleiros do mundo, Courtois iniciou sua carreira aos 16 anos defendendo o KRC Genk, da Bélgica, em 2009. Dois anos depois, ainda muito jovem, o atleta acabou sendo eleito o melhor da posição na liga do seu país.

Em 2011, o Chelsea acertou a contratação do goleiro, porém, ele acabou emprestado ao Atlético de Madrid, atuando três temporadas na Espanha. Lá, Courtois conquistou um título do Campeonato Espanhol, foi finalista da Liga dos Campeões, levantou a Liga Europa e também uma Copa do Rei, se consolidando como uma das estrelas da equipe de Diego Simeone.

Em 2014, o belga finalmente defendeu o Chelsea e também se destacou nos Blues. Ele foi bicampeão inglês e conquistou os títulos da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. O grande momento fez com que o Real Madrid desembolsasse 35 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões na época) em agosto de 2018 pela contratação do goleiro.

No Real Madrid, veio a consagração de Courtois. O goleiro foi bicampeão da Liga dos Campeões, conquistou quatro títulos do Campeonato Espanhol e também um Mundial de Clubes. Na Espanha, o arqueiro passou a ser visto como o melhor goleiro da sua geração, que veio depois de Buffon, Casilla e Neuer.

Courtois fez parte da "Geração de Ouro" da Seleção Belga, somando mais de 110 jogos desde 2011. Teve papel de destaque ao garantir o 3º lugar na Copa do Mundo de 2018, eliminando o Brasil e faturando a Luva de Ouro da Fifa naquele ano. Em 2022, recebeu o renomado Troféu Yashin, coroado pela France Football como o melhor goleiro do planeta.