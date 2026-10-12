Gabigol chuta a bandeira do Atlético-MG - Raul Baretta/ Santos FC

Gabigol chuta a bandeira do Atlético-MGRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 12/10/2026 11:14

O atacante Gabigol, de 30 anos, viveu uma situação polêmica neste domingo (11) na partida entre Atlético-MG e Santos, na MRV Arena. Depois de anotar o gol do Peixe, que saiu na frente, e sofreu a virada, o camisa 9 chutou a bandeira de escanteio, que tem o símbolo do Galo. Depois da vitória por 2 a 1, o clube de Belo Horizonte provocou o atleta, que rebateu.

"Chute aqui só quem já foi eliminado pelo Galo", escreveu o Atlético-MG em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter, fazendo referência a vitória sobre o Santos nas quartas de final da Sul-Americana neste ano. Gabigol rebateu na mesma redes social. "“Só pode chutar o primeiro campeão nesse estádio... eu", disse o centroavante em referência ao título da Copa do Brasil de 2024 conquistado pelo Flamengo na MRV Arena.

Não é a primeira vez que Atlético-MG e Gabigol se provocam. Em 2022, durante a campanha do título da Copa do Brasil, o Flamengo havia perdido, fora de casa, por 2 a 1, para o Galo. Após o confronto, o atacante disse que o time mineiro viveria um "inferno" no Maracanã. Na partida seguinte, o Flamengo conseguiu reverter o placar, venceu por 2 a 0, e despachou o Galo.

Atacante do Santos, Gabigol vive um excelente momento na temporada. Ele entrou em campo em 45 partidas, anotou 24 gols e deu nove assistências. Ele tem contrato com o Peixe até o fim da atual temporada, e com o Cruzeiro até dezembro de 2028.

O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro e com isso se valorizou.

Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.



Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.