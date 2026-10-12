Gabigol chuta a bandeira do Atlético-MGRaul Baretta/ Santos FC
Gabigol cita título do Flamengo e justifica chute em bandeira do Galo
Atacante, de 30 anos, vive ótima temporada no Santos; camisa 9 anotou 24 gols em 45 partidas, sendo um dos maiores artilheiros do Brasil
Manchester United tem 'vontade de reverter má situação', diz Carrick
Equipe inglesa está passando pelo seu pior início de temporada em 40 anos às vésperas de duelo importante na Liga dos Campeões
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Atacante não foi inscrito para a Copa Sul-Americana pois disputou a fase de grupos do torneio pelo River Plate, seu ex-clube
Cristiano Ronaldo volta a marcar em vitória do Al-Nassr
Equipe do craque superou o Neftchi Fargona, do Uzbequistão, por 3 a 1, em jogo válido pela Liga dos Campeões da Ásia nesta segunda-feira
Danilo se manifesta após cirurgia: 'Em breve estou de volta!'
Zagueiro do Flamengo de 40 anos sofreu duas fraturas durante clássico com o Fluminense e tem previsão de alta nesta segunda-feira (12).
Matheus Bachi ressalta evolução do Botafogo: 'Sentimos uma crescente'
Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Coritiba no Couto Pereira nesta segunda-feira (12), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Imortal informou que busca identificar o responsável e abrirá procedimento interno; Colorado encaminhou as imagens à Polícia Civil
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