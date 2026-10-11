Zayn Malik subiu ao palco no estádio do Palmeiras com a camisa do Flamengo - Reprodução de redes sociais

Zayn Malik subiu ao palco no estádio do Palmeiras com a camisa do FlamengoReprodução de redes sociais

Publicado 11/10/2026 18:05





Depois de ser alertado sobre a escolha do uniforme, Zayn deixou o palco e voltou com uma roupa preta. O artista também se desculpou com o público e depois apareceu com uma camisa do Palmeiras durante o show. "Desculpa, eu não queria ofender ninguém. Eu só gosto do time", afirmou o cantor.



O Flamengo entrou na brincadeira e publicou uma foto de Zayn nas redes sociais. "É ele ali no show do Zayn em São Paulo? O Mengão tá em todos os lugares!", escreveu o clube. Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, chamou a atenção dos torcedores durante um show em São Paulo neste sábado. O cantor britânico subiu ao palco do Nubank Parque, estádio do Palmeiras, vestindo uma camisa do Flamengo Depois de ser alertado sobre a escolha do uniforme, Zayn deixou o palco e voltou com uma roupa preta. O artista também se desculpou com o público e depois apareceu com uma camisa do Palmeiras durante o show. "Desculpa, eu não queria ofender ninguém. Eu só gosto do time", afirmou o cantor.O Flamengo entrou na brincadeira e publicou uma foto de Zayn nas redes sociais. "É ele ali no show do Zayn em São Paulo? O Mengão tá em todos os lugares!", escreveu o clube.

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A situação aconteceu durante a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelas principais competições da temporada. Os dois clubes brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro, com a equipe carioca na primeira posição, com 61 pontos, um a mais que o rival paulista.



Os times também estão nas semifinais da Libertadores e ocupam lados opostos da chave. Assim, podem voltar a se enfrentar em uma decisão continental. Em 2021, o Palmeiras venceu o Flamengo na final do torneio. Quatro anos depois, o time carioca levou a melhor sobre os paulistas e conquistou seu quarto título da competição. A situação aconteceu durante a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelas principais competições da temporada. Os dois clubes brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro, com a equipe carioca na primeira posição, com 61 pontos, um a mais que o rival paulista.Os times também estão nas semifinais da Libertadores e ocupam lados opostos da chave. Assim, podem voltar a se enfrentar em uma decisão continental. Em 2021, o Palmeiras venceu o Flamengo na final do torneio. Quatro anos depois, o time carioca levou a melhor sobre os paulistas e conquistou seu quarto título da competição.

Rivalidade entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras passaram a dominar o futebol brasileiro e continental nos últimos anos. Com isso, houve um acirramento na relação entre os dois clubes, mesmo de estados diferentes.

Foram duas finais de Libertadores disputadas entre eles, em 2021 e 2025, podendo acontecer pela terceira vez em 2026. Os dois clubes estão em chaves diferentes nas semifinais da competição continental.

Além disso, disputam ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro deste ano, assim como tem acontecido na maioria das últimas edições, com ambos como protagonistas principais. O Flamengo conquistou os títulos em 2019, 2020 e 2025, enquanto o Palmeiras foi campeão em 2018, 2022 e 2023.