Zayn Malik subiu ao palco no estádio do Palmeiras com a camisa do FlamengoReprodução de redes sociais
Depois de ser alertado sobre a escolha do uniforme, Zayn deixou o palco e voltou com uma roupa preta. O artista também se desculpou com o público e depois apareceu com uma camisa do Palmeiras durante o show. "Desculpa, eu não queria ofender ninguém. Eu só gosto do time", afirmou o cantor.
O Flamengo entrou na brincadeira e publicou uma foto de Zayn nas redes sociais. "É ele ali no show do Zayn em São Paulo? O Mengão tá em todos os lugares!", escreveu o clube.
A situação aconteceu durante a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelas principais competições da temporada. Os dois clubes brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro, com a equipe carioca na primeira posição, com 61 pontos, um a mais que o rival paulista.
Os times também estão nas semifinais da Libertadores e ocupam lados opostos da chave. Assim, podem voltar a se enfrentar em uma decisão continental. Em 2021, o Palmeiras venceu o Flamengo na final do torneio. Quatro anos depois, o time carioca levou a melhor sobre os paulistas e conquistou seu quarto título da competição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.