Fred em treino da equipe sub-20 do Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Fred em treino da equipe sub-20 do Fluminense Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 11/10/2026 17:30

Ídolo do Fluminense, Fred viveu em 2016 o momento mais difícil no clube carioca. O centroavante foi atuar no Atlético-MG, mas antes recebeu uma oferta do Flamengo. Ao analisar a situação, o atual técnico do sub-20 afirmou que tomou a decisão correta naquele momento.

"O projeto do Flamengo era muito grande, mas eu falei: 'Cara, não posso ir para o Flamengo por conta da minha relação com o Fluminense. Não foi um erro ir para o Atlético porque era a única opção. Seria um erro se eu fosse para o Flamengo como atleta. Seria um erro irreparável na minha história pessoal", afirmou em entrevista à "ESPN".

Fred chegou ao Fluminense em 2009 e se tornou ídolo, mas em 2016 os seus vencimentos eram considerados altos demais para os padrões tricolores. Ele acabou atuando pelo Atlético-MG, depois voltou ao Cruzeiro. Em 2021, retornou ao Tricolor para encerrar sua carreira.

Um dos momentos mais difíceis para Fred aconteceu em 2014, quando depois do fracasso do Brasil na Copa do Mundo, o atacante foi considerado um dos maiores vilões da derrota na semifinal da competição por 7 a 1 para a Alemanha.

"Agradeço muito a experiência que vivi, porque me deixou muito mais forte. Doeu, não foi fácil. Se não fossem as palavras duras dele (pai): 'Levanta, anda e vai'... Se não fossem meus irmãos, minha esposa, que na época era minha namorada, e não fosse também o Fluminense... Não teria chance de eu me recuperar", disse.

Desde que assumiu o comando do Fluminense Sub-20, Fred tem sete vitórias e um empate em oito partidas. Além do Flamengo, ele dirigiu o Tricolor na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0. O clube das Laranjeiras lidera o Campeonato Carioca Sub-20 com 22 pontos.

Ídolo do Fluminense com jogador, Fred iniciou sua carreira como técnico da base do Fortaleza, antes de chegar ao clube das Laranjeiras. O Eterno admitiu que sonha em ser técnico do profissional.



"Acho que esse processo seria maravilhoso para mim, daqui a alguns anos ter essa oportunidade. Não sabemos como vai ser ou se vai acontecer, mas me preparo para isso. Não por agora, mas me preparo para isso. Terminei meus cursos de treinador da CBF, da UEFA (A), e tem a Pro ainda que quero fazer e começa em julho do ano que vem. Então, estou bem calmo e trabalhando firme para me capacitar, para quando chegar essa oportunidade eu realizar esse sonho que é assumir o Fluminense", contou.