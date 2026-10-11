Fred em treino da equipe sub-20 do Fluminense Leonardo Brasil / Fluminense
Fred explica saída do Fluminense e fala sobre oferta do Flamengo
Técnico, de 43 anos, também relembrou situação difícil depois do fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014
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Morto em 2023 aos 68 anos, ex-atacante anotou 708 gols e se tornou o principal ídolo da história do clube de São Januário
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Atacante se recuperou da lesão ligamentar que sofreu no pé esquerdo no último dia 8 de agosto e será relacionado por Pedro Emanuel
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