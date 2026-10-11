Maracanã recebe o clássico entre Flamengo e Fluminense neste domingo - Daniel Brasil / Maracanã

Maracanã recebe o clássico entre Flamengo e Fluminense neste domingo Daniel Brasil / Maracanã

Publicado 11/10/2026 17:01 | Atualizado 11/10/2026 17:07



Flamengo e Fluminense estão escalados para o clássico deste domingo (11), às 17h30 (de Brasília) , no Maracanã. Com os jogos de ida das semifinais da Libertadores durante a semana, os dois times tiveram planejamentos diferentes.

A escalação do Flamengo



Para o Rubro-Negro, a partida é muito importante para tentar se manter na liderança do Brasileirão. Por isso, o técnico Leonardo Jardim resolveu ir com a força máxima que tem à disposição.



As novidades são a entrada de Varela na lateral direita e de Saúl para jogar ao lado de Pulgar no meio de campo. O volante espanhol foi o escolhido para suprir a ausência de Jorginho, suspenso pela expulsão no 2 a 2 com o Santos, na rodada passada.



Com isso, Lucas Paquetá jogará mais adiantado no meio de campo, com a função de camisa 10, mas também podendo revezar com Carrascal e Samuel Lino.



A escalação do Flamengo é: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alx Sandro; Erick Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.



A escalação do Fluminense



Do outro lado do clássico, o Tricolor está distante da liderança, mas precisa de um bom resultado para se manter na zona de classificação para a Libertadores de 2027. Diante dessa questão, o técnico Marcão manda a campo uma equipe mista.

Como esperado, os três jogadores mais velhos do time titular foram poupados: Hulk, Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva. Além deles, Guga e Hércules também estão no banco de reservas. Outras mudanças em relação à goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, na rodada passada, são os retornos de Soteldo e Canobbio no ataque.

A escalação do Fluminense é: Fábio, Samuel, Xavier, Ignácio, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.

Jogos na Libertadores desta semana

Depois do clássico, as atenções da dupla Fla-Flu se voltará completamente para os jogos de ida da semifinal da Libertadores. O Fluminense joga na quarta-feira (14) contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Já na quinta-feira (15), será a vez do Flamengo entrar em campo contra o Estudiantes, no Estádio UNO, na Argentina. O confronto também será às 21h30.

Já pelo Brasileirão, os dois cariocas voltam a campo no domingo (18). O Tricolor encara em casa o Santos, às 16h. E o Rubro-Negro vai a Salvador enfrentar o Bahia, às 18h30.