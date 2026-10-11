Maracanã recebe o clássico entre Flamengo e Fluminense neste domingo Daniel Brasil / Maracanã
Veja as escalações de Flamengo e Fluminense para o clássico
Duelo no Maracanã é decisivo para a disputa do título do Brasileirão, enquanto os dois rivais dividem atenção com a Libertadores
A escalação do Flamengo
A escalação do Fluminense
Veja as escalações de Flamengo e Fluminense para o clássico
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Duelo aconteceu neste domingo (11) em Anfield e os visitantes levaram a melhor com gols de Halland, Doku e também de Cherki
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