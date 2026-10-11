Fla-Flu no turno do Brasileiro de 2026 teve Pedro como protagonista, com dois gols no 2 a 1 - Gilvan de Souza / Flamengo

Fla-Flu no turno do Brasileiro de 2026 teve Pedro como protagonista, com dois gols no 2 a 1Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/10/2026 15:39



A bola rola para o Fla-Flu do returno do Brasileirão de 2026 às 17h30 (de Brasília) deste domingo (11), no Maracanã. E o clássico carioca promete ser mais um de muito equilíbrio, como vem acontecendo nos últimos anos.

Não é à toa que, nos 10 últimos confrontos entre os rivais, o Flamengo venceu quatro vezes, o Fluminense, três, e ainda houve outros três empates. Nas duas edições do campeonato nacional, por exemplo, um venceu no turno e o outro, no returno.



Quem fez gol no clássico entre Flamengo e Fluminense



Cada clube marcou oito vezes cada. Pelo lado do Rubro-Negro, Pedro é o artilheiro disparado desse período, com quatro gols, inclusive os dois da vitória no primeiro turno.

Além do camisa 9, somente Serna marcou mais de uma vez: foram duas pelo Tricolor. E outros 10 jogadores balançaram redes nestes 10 clássicos mais recentes. Savarino, John Kennedy, Acosta, Keno, Lima e Arias de um lado; Cebolinha, Jorginho, Wesley e Juninho do outro.



Empates pelo mesmo placar



Uma curiosidade é que os três Fla-Flus que não tiveram vencedor foram todos por 0 a 0. Se ampliarmos o histórico, o mesmo placar se repetiu cinco vezes nos últimos seis duelos empatados.



Já nas partidas com um vencedor, chama a atenção que em seis delas foram por um gol de saldo apenas. A única com a maior diferença foi um 2 a 0 para o Fluminense, no Brasileirão de 2024.



Retrospecto em 2026



Em relação à atual temporada, o equilíbrio se repete. O Flamengo venceu uma vez, no Brasileirão, e o Fluminense outra, na Taça Guanabara. Já na final do Campeonato Carioca, houve um empate, mas o Rubro-Negro saiu como campeão ao vencer nos pênaltis por 5 a 4.



Os últimos 10 jogos do Fla-Flu



- Fluminense 1x2 Flamengo - gols de Pedro (dois) e Savarino - 12/4/2026, no Maracanã - Brasileirão



- Fluminense 0x0 Flamengo (4-5 nos pênaltis) - 8/3/2026, no Maracanã - Carioca



- Fluminense 2x1 Flamengo - gols de Serna, John Kennedy e Cebolinha - 25/1/2026, no Maracanã - Carioca



- Fluminense 2x1 Flamengo - gols de Acosta, Serna e Jorginho - 19/11/2025, no Maracanã - Brasileirão



- Flamengo 1x0 Fluminense - gol de Pedro - 20/7/2025, no Maracanã - Brasileirão



- Flamengo 0x0 Fluminense - 16/3/2025, no Maracanã - Carioca



- Fluminense 1x2 Flamengo - gols de Wesley, Juninho e Keno - 12/3/2025, no Maracanã - Carioca



- Fluminense 0x0 Flamengo - 8/2/2025, no Maracanã - Carioca



- Flamengo 0x2 Fluminense - gols de Lima e Arias - 17/10/2024, no Maracanã - Brasileirão