Aos 39 anos, Poatan afirma que ainda tem sete lutas previstas no contrato com o UFC e vê poucas possibilidades de migrar para o Boxe - (Foto: Reprodução/UFC)

Aos 39 anos, Poatan afirma que ainda tem sete lutas previstas no contrato com o UFC e vê poucas possibilidades de migrar para o Boxe(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 12/10/2026 09:00

Mesmo depois de conquistar o topo do Kickboxing e do MMA, Alex Poatan ainda tem um objetivo que gostaria de realizar: competir no Boxe profissional. No entanto, o brasileiro reconhece que transformar esse desejo em realidade não será uma tarefa simples. Em entrevista ao canal “Fred Talks Fighting”, o paulista apontou seu vínculo contratual com o UFC como o principal obstáculo para uma possível mudança de modalidade.

Aos 39 anos, Poatan revelou que ainda tem sete lutas previstas em seu contrato com a organização, cenário que dificulta uma eventual liberação para competir nos ringues. Embora tenha construído uma trajetória de destaque na trocação e demonstrado interesse pela nobre arte, o ex-campeão do UFC admitiu que, neste momento, considera remotas as chances de concretizar o plano.

“Eu tenho contrato com o UFC. Então é meio que impossível (migrar para o Boxe). Tenho sete lutas no UFC (ainda previstas em contrato) e 39 anos. Então…” explicou Poatan.

Poatan mira conquista inédita no peso-pesado

Enquanto a possibilidade de uma incursão no Boxe permanece distante, o brasileiro já tem um compromisso importante definido no MMA. No UFC 335, marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), Poatan enfrentará Sergei Pavlovich no co-main event da noite. O confronto será sua segunda apresentação na divisão dos pesos-pesados, após a derrota por nocaute para Ciryl Gane em sua estreia na categoria, em junho.

O objetivo do paulista é conquistar o cinturão dos pesados e se tornar o primeiro lutador a conquistar títulos do UFC em três divisões diferentes. Para manter esse projeto vivo, superar o poderoso nocauteador russo será um passo importante. Assim, enquanto o sonho de lutar Boxe esbarra nas obrigações contratuais e no tempo de carreira, Poatan concentra suas atenções no desafio que pode aproximá-lo de mais um feito histórico no MMA.