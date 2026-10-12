Vini Jr foi expulso em partida entre Real e VillarrealAFP
Imagens mostram empurrão de Vini Jr a funcionário da LaLiga
Atacante do Real Madrid ficou revoltado ao ser expulso de partida pelo Campeonato Espanhol em revisão do VAR de um gol que marcou
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