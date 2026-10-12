Vini Jr foi expulso em partida entre Real e Villarreal - AFP

Vini Jr foi expulso em partida entre Real e VillarrealAFP

Publicado 12/10/2026 12:01

O atacante Vini Jr. foi flagrado revoltado por câmeras após a expulsão no sábado (10) , na vitória do Real Madrid diante do Villarreal, por 1 a 0, pela 8ª rodada do nacional espanhol. As imagens mostram um suposto empurrão do brasileiro em um dos funcionários da La Liga, no túnel do estádio Santiago Bernabéu.

Enfurecido com o vermelho direto, o camisa 7 precisou ser contido pelo compatriota Endrick. O incidente não foi registrado pelo árbitro na súmula da partida, o que pode favorecer o brasileiro em um possível julgamento. Por enquanto, a única certeza é a suspensão automática diante do Sevilla, no próximo domingo (18).

O lance que gerou a revolta do atleta ocorreu aos 28 minutos do segundo tempo, logo após Vini balançar as redes adversárias. O VAR recomendou a revisão da jogada por um puxão de cabelo do brasileiro no defensor Nathan Saliba. Após análise do árbitro Isidro Díaz de Mera, o atleta foi mandado para o vestiário mais cedo.

Na súmula da partida, o árbitro relatou 'atitude agressiva' de Vini Jr. e a pena pode ficar ainda maior. O Real Madrid teme que o atacante fique fora do clássico com o Barcelona, no dia 25 de outubro, no Spotify Camp Nou. Cabe lembrar que o rival ocupa a liderança de La Liga e tem 100% de aproveitamento na temporada.

A fase do atleta brasileiro nesta temporada não é das melhores. Em nove partidas pelo clube espanhol, tem apenas um gol marcado e três assistências. Diante do Villarreal, o técnico José Mourinho sacou o camisa 7 da equipe titular e deu chances para o jovem Yan Diamonde, que marcou o gol da vitória.

Na Copa do Mundo, Vinicius foi considerado o principal jogador da seleção brasileira e teve boas apresentações pelo Real Madrid na última temporada. O seu nome foi cogitado em outras equipes e uma negociação com o Arsenal quase concretizou a transferência na última janela.