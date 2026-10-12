Momento foi flagrado após o empate de 1 a 1 no Gre-nal do último domingo (11) - Reprodução / X

Momento foi flagrado após o empate de 1 a 1 no Gre-nal do último domingo (11)Reprodução / X

Publicado 12/10/2026 18:59

Campeonato Brasileiro. Em nota, o Imortal nesta segunda-feira (12) se manifestou sobre o caso e reforçou seu compromisso antirracista.



"O Clube esclarece que, caso o torcedor seja sócio, será suspenso preventivamente e que já foi determinada a abertura de processo ético interno. O Grêmio reforça que irá colaborar com as autoridades na investigação de todos os fatos ocorridos", afirmou.



Um homem da torcida do Grêmio fez gestos semelhantes aos de um macaco em direção à área destinada aos torcedores do Internacional, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A ação foi filmada e viralizou nas redes sociais. O autor dos gestos não foi identificado. Um suposto episódio de racismo envolvendo a torcida do Grêmio contra torcedores do Internacional foi flagrado após o Gre-Nal do último domingo (11), em jogo válido pela 30ª rodada doEm nota, o Imortal nesta segunda-feira (12) se manifestou sobre o caso e reforçou seu compromisso antirracista."O Clube esclarece que, caso o torcedor seja sócio, será suspenso preventivamente e que já foi determinada a abertura de processo ético interno. O Grêmio reforça que irá colaborar com as autoridades na investigação de todos os fatos ocorridos", afirmou.Um homem da torcida do Grêmio fez gestos semelhantes aos de um macaco em direção à área destinada aos torcedores do Internacional, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A ação foi filmada e viralizou nas redes sociais. O autor dos gestos não foi identificado.

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Após a repercussão do vídeo, o Internacional entendeu que, como o gesto foi direcionado à sua torcida e, mais especificamente, a um adolescente, deveria tomar alguma atitude. Com isso, o Colorado encaminhou as imagens à Delegacia de Combate à Intolerância da Polícia Civil para que sejam tomadas providências.



No clássico entre as equipes, o duelo terminou empatado por 1 a 1. Vitinho abriu o placar para o Internacional aos 33 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Wallace deixou tudo igual para o Grêmio aos 28 minutos. No momento, o Imortal ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos, enquanto o Inter está na 17ª posição, com 32. Após a repercussão do vídeo, o Internacional entendeu que, como o gesto foi direcionado à sua torcida e, mais especificamente, a um adolescente, deveria tomar alguma atitude. Com isso, o Colorado encaminhou as imagens à Delegacia de Combate à Intolerância da Polícia Civil para que sejam tomadas providências.No clássico entre as equipes, o duelo terminou empatado por 1 a 1. Vitinho abriu o placar para o Internacional aos 33 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Wallace deixou tudo igual para o Grêmio aos 28 minutos. No momento, o Imortal ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos, enquanto o Inter está na 17ª posição, com 32.

Veja o pronunciamento do Grêmio

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, sobre o vídeo que circula nas mídias sociais denunciando ato de racismo, já atua na identificação do torcedor envolvido para a apuração do ocorrido.



O Clube esclarece que, caso o torcedor seja sócio, será suspenso preventivamente e que já foi determinada a abertura de processo ético interno. O Grêmio reforça que irá colaborar com as autoridades na investigação de todos os fatos ocorridos.



Como Clube de Todos, o Grêmio reafirma seu compromisso antirracista e com uma sociedade livre de qualquer tipo de preconceito."

Confira o momento