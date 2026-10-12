Arteta é o técnico do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Arteta é o técnico do ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 12/10/2026 17:40

Atual campeão inglês, o Arsenal na atual temporada deseja repetir a dose e quem saber buscar a inédita Liga dos Campeões que escapou recentemente. O técnico Mikel Arteta falou sobre a competição europeia e do esforço que será necessário para que o elenco tenha novamente condições de levanta-la.

"Eu disse: vocês vão ter que conquistar o direito de chegar a essa posição novamente. Sabemos o quão difícil é e quantas vezes fizemos isso na história do nosso clube", afirmou o espanhol.

Na temporada passada, o Arsenal encerrou um jejum de 22 anos sem conquistar o Campeonato Inglês, além disso, pela segunda vez em sua história chegou na final da Liga dos Campeões, e novamente foi derrotado.

A primeira final dos Gunners foi em 2006 com a equipe comandada dentro de campo por Thierry Henry. O Arsenal saiu na frente do placar, mas o Barcelona, de Deco, Ronaldinho e Samuel Eto'o empatou e virou na prorrogação conquistando o segundo título da sua história na cmpetição.

A segunda ocorreu neste ano contra o PSG. Novamente, o Arsenal saiu em vantagem, mas acabou cedendo o empate para o PSG. Na disputa por pênaltis, os franceses levaram a melhor e também conquistaram o bi, desta vez, consecutivo da Liga dos Campeões.

Recentemente, o Arsenal renovou o contrato de Mikel Arteta até junho de 2030 e assegurou a continuidade do treinador. Anunciado na última quarta-feira (7) após semanas de negociações, o acordo amplia um vínculo que terminaria em julho do ano que vem.

Arteta, de 44 anos, está no cargo desde dezembro de 2019. Se cumprir o novo contrato, ultrapassará dez anos à frente do time londrino. Em sua manifestação sobre a renovação, o treinador destacou a relação construída com o clube e afirmou que deseja ampliar os resultados obtidos.

Arteta assumiu o Arsenal em sua primeira experiência como treinador principal, depois de trabalhar como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City. Antes disso, havia defendido o clube londrino como jogador e capitão.



Seu primeiro título no comando veio ainda na temporada de estreia, com a conquista da Copa da Inglaterra. O trabalho também levou o Arsenal de volta à Liga dos Campeões após seis anos de ausência. Na Premier League, a equipe terminou três edições consecutivas em segundo lugar antes de conquistar o título na temporda passada.