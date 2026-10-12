Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Al-Nassr - Fayez Nureldine / AFP

Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Al-NassrFayez Nureldine / AFP

Publicado 12/10/2026 20:23





Aos 42 minutos do primeiro tempo, Ronaldo recebeu o passe de Aiman Yahya e bateu de primeira para ampliar a vantagem da equipe de Riad. Ângelo e Anvar Gofurov (contra) foram os autores dos outros gols da vitória pelo torneio continental. Alisher Odilov diminuiu para os uzbeques.



No jogo anterior, válido pela liga saudita, o atacante português marcou no 3 a 0 sobre o Al-Diriyah. O confronto foi o primeiro depois da Data Fifa, onde o jogador de 41 anos abandonou a concentração da seleção de Portugal por conta de um atrito com o técnico Jorge Jesus.



Com o tento anotado nesta sexta, Cristiano Ronaldo alcançou 981 gols oficiais na carreira e fica ainda mais próximo de atingir o milésimo. O próximo compromisso do Al-Nassr será na quinta, 15, às 15h (de Brasília), pela nona rodada do campeonato nacional. O Al-Nassr superou o Neftchi Fargona, do Uzbequistão, por 3 a 1 nesta segunda-feira (12), em duelo pela Liga dos Campeões da Ásia. Cristiano Ronaldo fez o segundo gol do triunfo saudita e deixou sua marca pela segunda partida consecutiva.Aos 42 minutos do primeiro tempo, Ronaldo recebeu o passe de Aiman Yahya e bateu de primeira para ampliar a vantagem da equipe de Riad. Ângelo e Anvar Gofurov (contra) foram os autores dos outros gols da vitória pelo torneio continental. Alisher Odilov diminuiu para os uzbeques.No jogo anterior, válido pela liga saudita, o atacante português marcou no 3 a 0 sobre o Al-Diriyah. O confronto foi o primeiro depois da Data Fifa, onde o jogador de 41 anos abandonou a concentração da seleção de Portugal por conta de um atrito com o técnico Jorge Jesus.Com o tento anotado nesta sexta, Cristiano Ronaldo alcançou 981 gols oficiais na carreira e fica ainda mais próximo de atingir o milésimo. O próximo compromisso do Al-Nassr será na quinta, 15, às 15h (de Brasília), pela nona rodada do campeonato nacional.

Polêmica na seleção portuguesa

Os jogos contra o Neftchi Fargona e Al-Diriyah foram os dois primeiros de Cristiano após a sua última e conturbada passagem pela seleção portuguesa, com direito a polêmica entre o jogador e o técnico da equipe, Jorge Jesus.

A confusão começou começou na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último domingo (27). O craque ficou no banco de reservas e não escondeu sua insatisfação pela decisão do técnico em não o utilizar no jogo. Depois disso, o atacante faltou nos treinos de segunda e terça.

Em meio ao entreveiro, o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, precisou viajar à Dinamarca para tratar do assunto com os dois. Diante desse cenário, Jorge Jesus esclareceu a situação em entrevista.

"O que falamos é o que ele disse na coletiva de imprensa. Ele disse: 'Estou aqui para você decidir. Quer que eu jogue, eu jogo. Quer que eu vá para o banco, eu vou'. O presidente veio, é óbvio, tem de estar aqui pelo que estão falando em Portugal. Quis saber o que se passou. Mas depois de jantar já tínhamos resolvido o problema que não era problema".

Jorge Jesus ainda aproveitou para explicar o motivo principal para a polêmica. Ele, inclusive, mudou a explicação original de que havia prometido que Cristiano Ronaldo jogaria 30 minutos, como disse após a partida contra a Noruega. Desta vez, contou que não deu a certeza de que iria utilizá-lo.