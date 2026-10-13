Luis Enrique é o técnico do PSG - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Luis Enrique é o técnico do PSGAnne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 13/10/2026 16:59

Manchester City na Liga dos Campeões, o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, defendeu, nesta terça-feira (13), que o clube inglês "merece seus troféus", apesar de ter sido Na véspera de enfrentar ona Liga dos Campeões, o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, defendeu, nesta terça-feira (13), que o clube inglês "merece seus troféus", apesar de ter sido considerado culpado por infringir regras financeiras entre 2009 e 2018

No final de setembro, uma comissão independente da Premier League determinou que o clube de Manchester havia inflado artificialmente suas receitas e reduzido despesas em um total de 1 bilhão de euros (R$ 5,6 bilhões na cotação atual) por meio de contratos fictícios com empresas de um país do Golfo.

O City recorreu dessa decisão, mas várias vozes do futebol inglês pediram que os títulos conquistados pelo clube nesse período, em especial três do Campeonato Inglês, fossem retirados.

"Será preciso aguardar a decisão final das pessoas que a tomarão", comentou Luis Enrique. "Espero que tudo termine bem para o Manchester City, porque acredito que o que eles fizeram nestes anos em campo foi incrível (...) Os troféus que eles conquistaram em campo permanecem em campo", opinou o treinador.

Por fim, ele reforçou: "Eles mereceram vencer e espero que consigam evitar essa punição, é o que penso".

O treinador espanhol também minimizou o duelo de quarta-feira (14) e lembrou que a temporada é realmente decidida mais adiante. "Esse resultado não tem nada a ver com o futuro", avaliou.

"É a partir de janeiro que podemos ver qual é o nível da equipe (...) Cinco ou seis meses depois, tudo é tão diferente, muitas coisas podem mudar (...) Mas é um jogo interessante para este momento da temporada e bom de assistir", concluiu Luis Enrique.

Situação do City

O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação do fair play financeiro. A equipe foi acusada própria pela Premier League. As infrações ocorreram em meio a um período de nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18.

Diante das condenações, o clube pode sofrer diversas punições e, entre elas, está a perda de títulos que foram conquistados durante o período. Além disso, a dedução de pontos e até rebaixamento de divisão podem se tornar realidade.

Até o momento, a liga inglesa ainda não divulgou qual será a punição definitiva e aguarda uma nova audiência privada para definir as sanções que o City receberá.