Arthur Cabral em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Arthur Cabral em treino do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/10/2026 20:00 | Atualizado 13/10/2026 20:38

Arthur Cabral vive um novo período de instabilidade com a camisa do Botafogo . Sem marcar há 15 jogos, o centroavante igualou o pior jejum de gols pelo Alvinegro e vem sofrendo com oscilação dentro de campo. O jogador, de 28 anos, atingiu a marca no empate com o Coritiba por 1 a 1 , na última segunda-feira (12), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Brasileirão.

No ano passado, Arthur Cabral ficou sem marcar de agosto a dezembro. O centroavante colocou fim ao jejum na última rodada do Brasileirão, quando marcou na vitória sobre o Fortaleza por 4 a 2, no Nilton Santos. Porém, atualmente o jogador vive o seu pior momento. Nos 15 jogos de seca, ele foi titular em 14 e não contribuiu nem com assistências.

Arthur Cabral não marca desde 17 de maio, quando fez três na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Este é o segundo maior jejum do centroavante em 2026. Mesmo sendo o vice-artilheiro do Botafogo na temporada com nove gols, ele chegou a ficar sem marcar durante nove jogos entre fevereiro e abril deste ano.

No início da temporada, Arthur Cabral quase deixou o Botafogo para acertar com o Corinthians. Porém, não conseguiu concluir a negociação antes do fechamento da janela de transferências. O centroavante tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2028, mas não tem a permanência garantida para 2027. O futuro será discutido no fim da temporada.

Contratado no ano passado, Arthur Cabral custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) junto ao Benfica, de Portugal. O centroavante chegou com a missão de substituir Igor Jesus, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e se tornar a nova referência do ataque do Botafogo. Porém, ele vem sofrendo com oscilação e secas de gols. Ao todo, soma 70 jogos, 14 gols e quatro assistências.

