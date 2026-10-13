Arthur Cabral em treino do Botafogo Vitor Silva/Botafogo
Arthur Cabral sofre com oscilação e iguala pior jejum pelo Botafogo
Centroavante completa 15 jogos sem marcar pelo Glorioso, sofre com falta de regularidade e vive momento de indefinição no clube
Arthur Cabral sofre com oscilação e iguala pior jejum pelo Botafogo
Centroavante completa 15 jogos sem marcar pelo Glorioso, sofre com falta de regularidade e vive momento de indefinição no clube
Corinthians omite Botafogo em vídeo ao anunciar Seedorf
Produção com inteligência artificial destaca camisas de Ajax, Real Madrid, Milan e Inter, mas deixa de fora a passagem pelo clube carioca
Domingos Andrade reaparece e amplia leque de opções no Botafogo
Volante angolano ganhou minutagem no empate com o Coritiba, aproveitou a oportunidade e pode conquistar mais espaço no Glorioso
Botafogo terá sequência decisiva para fugir do Z-4 no Brasileiro
Sob o comando de Tite, o Glorioso enfrentará Chapecoense, Internacional e Remo nas próximas semanas de outubro
Matheus Bachi ressalta evolução do Botafogo: 'Sentimos uma crescente'
Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Coritiba no Couto Pereira nesta segunda-feira (12), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Ferraresi valoriza ponto fora de casa: 'Merecemos a vitória'
Zagueiro do Botafogo destacou a importância de manter o foco na reta final da temporada e seguir trabalhando para melhorar os resultados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.