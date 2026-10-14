Tite ainda busca a primeira vitória no comando do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Tite ainda busca a primeira vitória no comando do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/10/2026 14:00

Sem vencer sob o comando de Tite, o Botafogo se prepara para uma sequência decisiva na luta contra o rebaixamento. Após empatar com o Coritiba, na última segunda-feira (12), fora de casa, o Alvinegro terá pela frente três confrontos diretos contra times da zona: Chapecoense, no próximo sábado (17), no Nilton Santos, além de Internacional e Remo, nos dias 24 e 28.

Em crise e sem maiores ambições, o Botafogo tem apenas uma missão na reta final: permanecer na Série A do Brasileirão em 2027. Com o empate diante do Coritiba, o Glorioso reduziu o risco de rebaixamento para 6%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Porém, a próxima sequência vai ditar o futuro do time.

Para afastar o risco de rebaixamento e garantir a permanência na Série A em 2027, o técnico Tite ainda precisa fazer muitos ajustes. Nos últimos dez jogos no Brasileirão, o Botafogo tem apenas uma vitória e tem a terceira pior campanha no período, na frente apenas de Remo e Corinthians. Já no returno, o Alvinegro tem a quarta pior campanha, superando apenas Corinthians, Remo e Chapecoense.

"Contentes pelo ponto conquistado, não satisfeitos por ter sido um ponto só (...) Demos um passo a frente na atitude, nos duelos e conseguir manter um nível bom. Estamos trabalhando muito questões que já havíamos identificado. Sentimos uma crescente no grupo nesse sentido, de pressões, organização", disse o auxiliar Matheus Bachi, que comandou o time contra o Coritiba.

Em 13º lugar com 36 pontos, o Botafogo tem apenas quatro a mais do que o Internacional, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo contra a lanterna Chapecoense, no sábado (17), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. Depois, encara o Internacional, no dia 24, e o Remo, em 28, ambos fora de casa.