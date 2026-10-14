Tite recebeu cartão vermelho no clássico contra o VascoVitor Silva / Botafogo
Tite é absolvido pelo STJD e poderá voltar ao comando do Botafogo
Técnico foi expulso no duelo contra o Vasco e cumpriu a pena contra o Coritiba; agora, está livre para retornar diante da Chapecoense
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Textor afirma estar pronto para voltar e alerta diretoria: 'Colapso'
Empresário americano disse que não descarta a possibilidade de investir em outras equipes ou retornar ao glorioso em um futuro próximo
Botafogo liga alerta antes de sequência decisiva na luta contra o Z-4
Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, Alvinegro ainda busca o primeiro triunfo sob o comando de Tite e não pode mais falhar
Botafogo tem ‘adversário ideal’ para voltar a vencer no Brasileiro
Glorioso precisa superar a lanterna Chapecoense para ganhar maior tranquilidade e se afastar da briga contra o rebaixamento
Arthur Cabral sofre com oscilação e iguala pior jejum pelo Botafogo
Centroavante completa 15 jogos sem marcar pelo Glorioso, sofre com falta de regularidade e vive momento de indefinição no clube
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Produção com inteligência artificial destaca camisas de Ajax, Real Madrid, Milan e Inter, mas deixa de fora a passagem pelo clube carioca
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