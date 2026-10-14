Tite recebeu cartão vermelho no clássico contra o Vasco - Vitor Silva / Botafogo

Tite recebeu cartão vermelho no clássico contra o VascoVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2026 17:39

Diante da Chapecoense, o Botafogo terá um reforço caseiro na busca por retomar o caminho das vitórias no Brasileirão. Expulso contra o Vasco, Tite havia sido denunciado pelo STJD e poderia cumprir suspensão por até três jogos . Porém, foi absolvido nesta quarta-feira (14) e, depois de ser ausência no empate com o Coritiba, poderá voltar ao comando da equipe.

Tite recebeu cartão vermelho no clássico da última quarta-feira (7) porque invadiu o campo para comemorar o gol de Tiquinho Soares com o elenco, perto da bandeirinha de escanteio. A bola na rede empataria o duelo aos 39 minutos da etapa final, após o Glorioso ficar dois gols atrás no placar. No entanto, o VAR assinalou impedimento e o Cruz-Maltino manteve a vitória por 2 a 1 até o apito final.

Ao ser punido, o treinador esbravejou contra o árbitro Bruno Arleu de Araújo, que reforçou na súmula da partida que: "Após ser apresentado o cartão vermelho pela conduta, o mesmo (Tite) invadiu novamente o campo de jogo, vindo em minha direção e dizendo de maneira veemente: 'Você me expulsou, eu vou sair, mas você errou no gol deles'".

Denúncia e julgamento no STJD

Por isso, Adenor Bachi foi denunciado no artigo 258-B do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que prevê suspensão de uma a três partidas para atletas, treinadores, médicos ou membros da comissão técnica que invadam locais destinados "à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização".

Em primeiro momento, cumpriu suspensão automática de um jogo no empate com o Coritiba. Depois, nesta quarta-feira (14), foi julgado e absolvido por unanimidade pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD. O auditor Felipe Tadeu Barros, um dos votantes, enfatizou a "ficha limpa" de Tite no Tribunal e disse não achar que a invasão era passível de suspensão mais severa.

Tite de volta contra a Chapecoense

Com Tite de volta ao comando, o Botafogo enfrenta a Chapecoense neste sábado (17), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. Depois de um empate e duas derrotas nas últimas três rodadas, o Alvinegro ocupa a 13ª posição e precisa vencer para voltar a somar pontos na briga contra o rebaixamento.