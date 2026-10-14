Jovem da base do Flamengo, Gustavo Cardoso - Reprodução

Jovem da base do Flamengo, Gustavo CardosoReprodução

Publicado 14/10/2026 18:02

Lateral-esquerdo da base do Flamengo , Gustavinho foi convocado para atuar pela seleção de Portugal Sub-15. O atleta recebeu convite para participar de um período de treinos com o grupo do país europeu, entre os dias 16 e 18 de outubro.

Contudo, esta convocação não tem relação com a primeira edição da Copa do Mundo Sub-15 , que vai acontecer entre os dias 22 e 31 de outubro. Apenas dez jogadores dos 36 que foram chamados para este período de treinos também estão relacionados para o mundial.

O jovem, de apenas 14 anos, chegou à base do Flamengo após chamar atenção no Campeonato Metropolitano, enquanto vestia a camisa do Serrano-RJ, de Petrópolis, clube que o revelou.

Vai poder jogar pelo Brasil?

Gustavo é nascido no Brasil, mas tem avô português, por isso pôde ser chamado. Esta convocação para a seleção portuguesa não o impede de vestir a camisa do Brasil futuramente, pois a Fifa é flexível em relação a mudanças de nacionalidade enquanto os jogadores ainda estão nas categorias de base.

Um atleta só perde o direito de mudar de equipe nacional caso já tenha entrado em campo ao menos três vezes pela seleção principal, mudado de nacionalidade alguma vez ou participado de uma partida com mais de 21 anos.

Copa do Mundo Sub-15

Neste ano ocorrerá a primeira edição da Copa do Mundo Sub-15, com formato completamente inovador, focado no desenvolvimento ao invés da competitividade. O evento será em Baku, no Azerbaijão, e os jogos vão acontecer entre os dias 22 e 30 de outubro.

As equipes convocaram 14 atletas, no total, para participarem de jogos com 8 titulares para cada lado, dois tempos de 20 minutos e substituições ilimitadas. São 191 países representados no torneio, 32 grupos e, até o fim da competição, devem ser jogadas cerca de 4 mil partidas.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo