Rossi em treino pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi em treino pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/10/2026 10:30 | Atualizado 14/10/2026 10:33

Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela ida da semifinal da Libertadores. Herói da classificação rubro-negra em 2025, Rossi reencontra o adversário argentino em um momento diferente. Após falhas recentes, o goleiro argentino, de 31 anos, enfrenta a contestação da torcida.

Rossi na Campanha da Libertadores de 2025

Na conquista do tetracampeonato do Flamengo na Libertadores, Rossi foi peça central da campanha rubro-negra na competição. Na última rodada da fase de grupos, contra o Deportivo Táchira (VEN), o Flamengo vencia por 1 a 0, com gol de Léo Pereira, e os venezuelanos só não marcaram graças ao goleiro argentino.



Após uma cobrança de escanteio nos acréscimos, a bola sobrou para Cano dentro da pequena área, mas o goleiro se esticou todo para salvar com o pé, garantindo a vitória. Com o resultado, o Flamengo somou 11 pontos e avançou como segundo colocado do Grupo C. Em caso de empate, o Central Córdoba teria ido ao mata-mata, e o Rubro-Negro estaria na Sul-Americana.



Nas quartas de final, contra o Estudiantes, Rossi passou de vilão a herói no confronto. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã. Já na Argentina, o Flamengo viveu um drama em La Plata. Rossi falhou no gol do time argentino, que venceu por 1 a 0. O placar persistiu até o fim do tempo regulamentar e forçou a decisão por pênaltis. Rossi, então, se redimiu. O goleiro defendeu duas cobranças, o Flamengo bateu o Estudiantes e avançou na Libertadores.



Na semifinal, contra o Racing, Rossi foi seguro sempre que exigido no jogo de ida, mas foi na partida de volta que o camisa 1 teve grande destaque.



Ele somou quatro defesas, sendo três em finalizações de dentro da área. Uma delas aconteceu nos acréscimos: Vietto chutou praticamente da marca do pênalti, contou com um desvio em Emerson Royal e viu o goleiro espalmar a bola para longe.



Na grande decisão contra o Palmeiras, vencida pelo Flamengo por 1 a 0, o goleiro não foi exigido. O Alviverde terminou o duelo sem finalizar na direção do gol. Apesar de não ter feito defesas na final, as boas atuações do argentino nas fases anteriores fizeram com que ele fosse eleito o melhor goleiro da competição.

Momento ruim em 2026

Após viver momentos de glória no ano anterior, o goleiro atravessa uma fase abaixo em 2026 e vem sendo contestado pela torcida. No jogo de volta da Recopa Sul-Americana, na derrota do Rubro-Negro por 3 a 2, no Maracanã, Rossi foi um dos responsáveis pelo primeiro gol dos argentinos.



Na ocasião, Rossi tocou a bola para o lateral Ayrton Lucas, que tentou devolvê-la, mas o passe ficou curto. Ao tentar dominar a bola, o goleiro escorregou, permitindo que os argentinos abrissem o placar.



Em maio, a torcida do Flamengo ligou um alerta sobre o goleiro. Na eliminação do Rubro-Negro para o Vitória na Copa do Brasil, Rossi saiu mal da meta e tentou afastar o perigo com apenas um leve toque. Ele não conseguiu cortar a bola direito e acabou deixando-a limpa para o defensor Luan Cândido, que aproveitou a sobra e emendou um belo voleio. A bola ainda desviou em Rossi antes de entrar, selando o placar de 2 a 0 e a eliminação do clube carioca. O lance gerou críticas ao goleiro por parte da torcida.



Na última quinta-feira (8), no empate por 2 a 2 contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, o argentino voltou a ser criticado. Rossi foi apontado como um dos responsáveis pelo primeiro gol do Peixe. Aos 26 minutos do segundo tempo, com o Flamengo vencendo por 2 a 0, o goleiro tentou sair jogando com os pés e deu um passe arriscado para o volante Jorginho, na entrada da área.

Pressionado por adversários, Jorginho caiu sobre a bola e acabou colocando a mão nela. O árbitro marcou pênalti, convertido por Neymar, e expulsou o volante. A sequência mudou o rumo da partida e permitiu o empate do Santos.



Recentemente, no confronto com o Fluminense, o goleiro teve uma atuação positiva, com boas defesas na vitória do Flamengo por 1 a 0 no último domingo (11) . Nos minutos finais da partida, após um cruzamento na área e um desvio, a bola sobrou para Kevin Serna finalizar à queima-roupa, mas parou no goleiro argentino.

O reencontro

Rossi retorna a La Plata, lugar em que foi herói na classificação Rubro-Negra e busca recuperar a boa fase. O duelo decidirá quem chegará na Final da Libertadores. Além do duelo desta quinta-feira na Argentina, o jogo de volta será realizado no dia 22, também às 21h30, no Maracanã.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Pedro Logato