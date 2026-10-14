Flamengo e Estudiantes se enfrentam em semifinal - Divulgação / Conmebol

Flamengo e Estudiantes se enfrentam em semifinalDivulgação / Conmebol

Publicado 14/10/2026 10:00

O duelo entre Flamengo e Estudiantes pela semifinal da Libertadores, que começa nesta quinta-feira (15), ás 21h30 (de Brasília), em La Plata, coloca frente a frente duas das equipes mais gloriosas da história da principal competição de clubes da América Latina. Com histórias distintas, Flamengo e Estudiantes entrarão em campo para manter vivo o mesmo sonho: o pentacampeonato.

Adversário do Flamengo, o Estudiantes tem a Libertadores como competição preferida. O clube de La Plata não é considerado um dos maiores da Argentina, mas o seu sucesso na competição sul-americano é inegável e é mais antigo que o do Rubro-Negro.

No final dos anos de 1960, o Estudiantes assombrou o futebol tendo como principal estrela Juan Ramón Verón. Ele comandou a equipe de La Plata, que foi tricampeão da Libertadores nos anos de 1968, 1969 e 1970. Um feito que nenhum clube brasileiro conseguiu repetir. Na Argentina, também houve sucesso com o título de 1967 também comandado pelo pai de Juan Sebástian Verón. Naquela ocasião, o Estudiantes passou a ter mais títulos da Libertadores que Argentinos. Porque além da conquista de 1967, a outra vez que o clube de La Plata foi campeão nacional havia sido em 1913.

Depois do tri, o Estudiantes só voltou a ser campeão novamente comandado pelo Verón mais novo em 2009. Na ocasião, o tetracampeonato veio no Mineirão, depois de virada sobre o Cruzeiro por 2 a 1. O sucesso da equipe no futebol argentino também se repetiu em 2010. Agora, o clube de La Plata deseja repetir a dose levantando mais um troféu da Libertadores, já que no ano passado se sagrou novamente campeão argentino. No total são sete títulos nacionais e quatro Libertadores até o momento.

O Flamengo, que também busca o pentacampeonato, iniciou sua trajetória de conquistas na Libertadores em 1981, comandado pela equipe histórica de Zico, Júnior, Leandro e cia. Posteriormente, o Rubro-Negro voltou a viver uma era de ouro recentemente e se tornou um dos maiores vencedores do continente. Levantou o bi em 2019, repetiu a dose em 2022 e no ano passado se tornou o brasileiro mais vezes campeão do torneio.

Além de serem tetracampeões da Libertadores, outro fator que une Flamengo e Estudiantes é o Mundial de Clubes. As duas equipes faturaram a competição em uma única vez. Os argentinos em 1969 e o Rubro-Negro em 1981.