Samuel Lino foi o melhor jogador do Brasileirão em agosto - Gilvan de Souza / CRF

Samuel Lino foi o melhor jogador do Brasileirão em agostoGilvan de Souza / CRF

Publicado 14/10/2026 16:06

O atacante Samuel Lino vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo . Após ser contestado pela torcida devido a atuações ruins na sua chegada, no meio de 2025, o jogador conseguiu se recuperar sob o comando de Leonardo Jardim, consolidando-se como uma das principais peças do time. O jogador comentou sobre a remontada com a camisa rubro-negra e falou que muitas vezes, a torcida "não tem paciência" com atletas passando por momentos ruins.

"Eu tenho contato até 2030. De todos esses anos, eu tive quatro meses abaixo do que esperavam de mim, tenho muitos anos pela frente. Se eu for bem e seguir fazendo meu trabalho que me fez evoluir e melhorar, as pessoas não vão nem lembrar desses quatro meses. Foi um período curto em que eu não estive bem, mas os torcedores não têm paciência. Eu sempre soube que o melhor estava por vir. Quero continuar dando meu melhor e seguir neste momento. Quero que este momento fique até o final aqui no Flamengo", disse, à 'ESPN', nesta quarta-feira (14).

Lino acumula 14 gols e 13 assistências pelo Flamengo em 2026, fora dois gols pela Seleção, no amistoso contra a Índia. O jogador analisou, ainda, o peso das viagens no futebol brasileiro, devido às dimensões continentais do país.

"Sabemos que o futebol brasileiro te exige muito, com muitas viagens. Agora, na Seleção, tive duas viagens de 14 horas, então a gente sabe de toda essa parte de viagens e de jogos. Tenho estado em muitos jogos pelos 90 minutos, então busco me cuidar bastante. Eu já tinha jogado por aqui antes, mas nunca no profissional. É uma dimensão muito diferente. Hoje estou muito feliz aqui, muito adaptado. Ano passado foi de altos e baixos", avaliou.

Lino quer fazer mais história

Apesar dos momentos de críticas no início de sua passagem, Samuel Lino, que chegou pelo valor de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), fez parte das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2025, e do Campeonato Carioca 2026.

Agora, o atleta terá a chance de escrever mais capítulos de sua história pelo Rubro-Negro, que entra em campo nesta quinta-feira (15) para enfrentar o Estudiantes, pela semifinal da Libertadores.