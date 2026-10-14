Pablo Schiavi é candidato à presidência do Peñarol - Reprodução / Instagram

Pablo Schiavi é candidato à presidência do PeñarolReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 12:01 | Atualizado 14/10/2026 14:04

As eleições presidenciais do Peñarol estão previstas para acontecer nas primeiras semanas de dezembro, ainda sem uma data definida. Um dos candidatos ao cargo, o advogado Pablo Schiavi chamou atenção pela ambição de contratar reforços de peso para a equipe. Recentemente, em entrevista, ele afirmou que fará o "impossível" para tirar Arrascaeta e De la Cruz do Flamengo, um dos principais times do continente nos últimos anos.

Schiavi rasgou elogios ao camisa 10 rubro-negro ao programa 'Punto Penal'. "Claramente é uma obsessão que temos. Uma obsessão muito difícil, ele [Arrascaeta] é o rei do Flamengo, mas seu coração tem duas cores e nós vamos fazer o impossível para seduzi-lo nesses três anos. Ele já deu várias voltas no continente pelo Flamengo, mas falta a sua última volta para terminar sua carreira com essa camisa. E creio que isso não tem preço", disse, destacando que tem uma boa relação com o empresário do jogador, Daniel Fonseca.

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Além do camisa 10, Schiavi também falou de outros jogadores do futebol sul-americano, incluindo um rubro-negro. "Vamos fazer o impossível [por Arrascaeta], como também, e mais próximo, creio que De la Cruz vai jogar no Peñarol e outra opção que me encanta é a figura do Boca Juniors, Merentiel, que é um touro", afirmou. De la Cruz também é torcedor do Peñarol. A equipe uruguaia tentou seu empréstimo no meio do ano, mas sem sucesso . Seu vínculo com o Rubro-Negro também dura até o fim de 2028.

Sobre o candidato

Pablo Schiavi tem 47 anos e atualmente, é professor universitário e advogado. Se tornou candidato à presidência do Peñarol, seu clube de infância, com uma plataforma de mudança. Ele possui críticas à atual gestão, comandada por Ignacio Ruglio, no poder desde 2021, e defende a modernização no clube.

"Vocês conseguem imaginar quantas marcas globais gostariam de ser parceiras estratégicas do Peñarol? Quanto custaria um contrato de naming rights para o estádio? Precisamos pensar grande, gerar receita para voltarmos a ser competitivos", disse, ao 'El País'.

Apesar disso, o próprio Schiavi reconhece que a disputa está protagonizada por duas figuras: Ruglio e Juan Pedro Damiani, o candidato da oposição. Mesmo assim, o candidato segue no pleito.