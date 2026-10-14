Rossi em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Rossi relembra duelo com Estudiantes em 2025 e fala de renovação
Goleiro do Flamengo revelou conversa com Filipe Luís após falar no tempo normal, antes de se consolidar como herói na disputa de pênaltis
Jorginho é punido pelo STJD por expulsão contra o Santos
Meio-campista sofreu suspensão de uma partida por cartão vermelho recebido no empate contra o Peixe, por 2 a 2, na Vila Belmiro
Jovem da base do Flamengo é convocado para seleção portuguesa
Lateral-esquerdo, de 14 anos, atua pelo Rubro-Negro e foi chamado para participar de um período de treinos com a equipe europeia
Lino valoriza bom momento: 'Sempre soube que o melhor estava por vir'
Atacante do Flamengo, que foi criticado no início de sua passagem, se tornou um dos principais jogadores do elenco sob comando de Jardim
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Conheça o candidato do Peñarol que deseja tirar craques do Flamengo
O advogado Pablo Schiavi manifestou, em entrevista recente, que tentará contratar os uruguaios Giorgian de Arrascaeta e De la Cruz
Rossi busca recuperar prestígio em novo encontro com o Estudiantes
Herói da classificação na última temporada, goleiro chega ao confronto após período de críticas e tenta retomar a confiança da torcida
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