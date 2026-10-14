Rossi em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Rossi em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 14/10/2026 12:58

O goleiro Agustín Rossi, do Flamengo, relembrou o jogo contra o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores 2025 , quando falhou no tempo normal, mas se tornou peça-chave na classificação do Rubro-Negro ao defender duas cobranças na disputa de pênaltis. Em entrevista, o atleta revelou uma conversa com o então técnico da equipe, Filipe Luís, onde garantiu que iria se redimir no duelo com o time argentino, o mesmo adversário desta quinta-feira (15).

"Eu pessoalmente tenho muita confiança quando tem disputa de pênalti. Me sinto confortável em uma situação assim em todas as disputas que tivemos. Acabamos sendo campeões do Carioca, teve ano passado com o Estudiantes, tivemos a disputa com o PSG na final que eu peguei um pênalti ainda. Mas isso aí tem o goleiro do outro lado, os batedores. É um conjunto de situações", afirmou ao 'ge'.

"Naquele momento senti que o time estava um pouco nervoso, poderíamos ficar fora da Libertadores depois de fazer um bom jogo no Maracanã e sofrendo lá. Senti que tudo daria certo e falei para o Filipe que eu falhei, agora te salvo. Foi só para ele e acabou dando certo. Em uma disputa de pênaltis, quem tem mais a perder é sempre o goleiro. Graças ao estudo que tínhamos dos pênaltis, fizemos um bom trabalho", destacou.

Rossi também comentou sobre as contestações que tem recebido da torcida devido a falhas recentes. O goleiro afirmou que é a pessoa que mais se cobra. "Depois de cada jogo, nós, com o Thiago e o Fabinho [preparadores de goleiros], fazemos uma análise mais detalhada. Eles passam as ideias e pequenas coisas que podem melhorar para continuarmos evoluindo."

Renovação de Rossi

Contratado pelo Flamengo em 2023, o goleiro participou das conquistas da Libertadores e Brasileirão em 2025 e da Copa do Brasil em 2024. Ele falou da possibilidade de renovar o vínculo por mais tempo.

"Hoje em dia minha cabeça está nessa reta final da temporada. Óbvio que esse desejo sempre está aqui, tenho contrato até o final de 2027. Por enquanto algumas conversas já aconteceram, mas pontual, nada além do que se tinha falado. Por enquanto manter a cabeça no momento, tentar fazer o melhor. Conquistando coisas e sendo importante nesse final de temporada, essas coisas acontecem", disse.

Agora, Rossi terá a chance de escrever novos capítulos da sua história com o Rubro-Negro. O primeiro jogo da semifinal da Libertadores entre Estudiantes e Flamengo será nesta quinta-feira (15), no estádio UNO, em La Plata, às 21h30. A partida da volta acontecerá no Maracanã, no próximo dia 22.