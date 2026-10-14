Jorginho foi expulso contra o Santos, nesta quinta-feira (8) - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho foi expulso contra o Santos, nesta quinta-feira (8)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/10/2026 19:49

Camisa 21 do Flamengo , Jorginho foi considerado culpado em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e suspenso por uma partida em virtude de sua expulsão contra Santos . A punição já foi cumprida com a ausência no clássico com o Fluminense, neste último domingo (12).

Jorginho recebeu cartão vermelho em lance recheado de polêmicas. Após uma disputa física com o atacante santista, Rony, o volante caiu por cima da bola com o braço e a prendeu, dentro da grande área. Em campo, o juiz Anderson Daronco assinalou como infração fora da área e cartão amarelo, mas, após revisão no árbitro de vídeo, o jogador Rubro-Negro foi expulso e a decisão final foi pênalti para o Peixe.

Em entrevista coletiva posterior ao término da partida, Jorginho comentou sobre o lance e admitiu discordar da visão de Daronco. "Na minha opinião, ele conseguiu fazer o pior cenário possível. Ele conseguiu ir no VAR olhar e teve a possibilidade e a oportunidade de poder voltar atrás. Mas tomou a decisão de dar essa dupla penalidade. Então, não dá para voltar atrás. Dá só para seguir adiante e tentar melhorar", disse, com certa indignação.

Decisão do STJD

O Jorginho foi denunciado por enquadramento no artigo 250, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), sobre um atleta "impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente". Ou seja, na avaliação do Tribunal, o meio-campista teve um ato desleal e intencional.

A defesa havia alegado que o toque teria sido acidental, sem deslealde e inclusive utilizou o áudio da cabine de VAR como prova . Mesmo assim, o relator Marcos Souto Maior seguiu divergindo da argumentação, mas reforçou que a punição do atleta já foi cumprida contra o Fluminense, de maneira automática.

Disponível no próximo jogo

Com isso, Jorginho está liberado para atuar no duelo entre Flamengo e Bahia, no próximo domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo