José Boto em entrevista na Argentina - Reprodução / X

José Boto em entrevista na ArgentinaReprodução / X

Publicado 13/10/2026 21:59 | Atualizado 13/10/2026 22:00

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, abordou a decisão judicial desta terça-feira (13) que concedeu ao Vasco o direito de atuar contra o Boca Juniors na próxima terça-feira (20), no Maracanã, pela semifinal da Sul-Americana. O dirigente se disse preocupado com o gramado do estádio, já que o Rubro-Negro irá atuar no local dois dias depois pela semifinal da Libertadores contra o Estudiantes.

"É óbvio que o gramado preocupa. É como eu preparar uma casa, pagar pela casa e outra pessoa usar para fazer uma festa. Isso me preocupa um pouco", disse em entrevista concedida na Argentina.

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira (13) que Vasco e Boca Juniors (ARG) vão se enfrentar no Maracanã no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino comunicou para a Conmebol o local da partida, porém, o Consórcio Maracanã, com Flamengo e Fluminense, ainda tentam reverter a situação.

A utilização do Maracanã em alguns jogos é uma batalha que o Vasco tem travado neste ano com o Consórcio do estádio, que é administrado por Flamengo e Fluminense. O Cruz-Maltino teve seu desejo negado na partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória.

No ano passado, o clube de São Januário conseguiu utilizar o Maracanã como palco da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o Cruz-Maltino acabou sendo derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

Conflito antigo

Nas últimas semanas, o Vasco entrou com uma petição na Justiça do Rio, em um processo movido desde 2023 contra o Flamengo e no qual o Fluminense entrou como interessado. Nessa ação, o Cruz-Maltino rebateu uma acusação do Rubro-Negro, de que um jogo do clube de São Januário contra o Palmeiras naquele ano tinha deixado o gramado "repleto de buracos".



O Vasco apontou que no mesmo ano, em abril, Flamengo e Fluminense realizaram nove partidas no Maracanã. O clube de São Januário desqualificou um relatório apresentado pelo Rubro-Negro de uma empresa especializada e ainda trouxe decisões judiciais anteriores que também desconsideraram o documento.