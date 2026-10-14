Vini Jr foi expulso em duelo entre Real Madrid e Villarreal - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr foi expulso em duelo entre Real Madrid e VillarrealOscar del Pozo / AFP

Publicado 14/10/2026 18:27

Expulso contra o Villareal no último sábado (10) , Vini Jr foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com quatro jogos de suspensão e será desfalque para o Real Madrid no primeiro clássico contra o Barcelona na temporada. O embate está marcado para o próximo domingo (25), no Camp Nou, pela 10ª rodada de La Liga.

Vini Jr recebeu cartão vermelho aos 28 minutos do segundo tempo, quando os merengues já batiam o Villareal por 1 a 0. Neste momento, o ponta da Seleção dividiu a posse da bola com o rival Nathan Saliba e, para se desvencilhar, deu um puxão em seu cabelo. Na sequência da jogada, ele marcou gol e comemorou efusivamente. Porém, o árbitro Isidro Díaz de Mera foi orientado a revisar o lance no VAR.

Após análise, o juiz marcou falta em Saliba e anulou o gol. Além disso, sob classificação de atitude agressiva, decidiu punir o brasileiro com cartão vermelho. Neste momento, Vini Jr explodiu e teve de ser contido pelos companheiros enquanto direcionava reclamações a Isidro Díaz. Na súmula, o árbitro indicou que o puxão de cabelo ocorreu fora da disputa da bola.

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Com isso, a suspensão foi dividida em duas partes: dois jogos fora pela expulsão com atitude agressiva, e outras duas partidas pela reclamação efusiva diante do juiz. Assim, o brasileiro ficará de fora dos duelos contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia, apenas sendo liberado para voltar a jogar pelo Campeonato Espanhol contra o Celta de Vigo, no dia 22 de novembro.

Vale lembrar que a punição não se estende à Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (14), Vini Jr entrou em campo como titular no triunfo por 4 a 3, de virada, sobre a Roma, da Itália, no Estádio Olímpico. Da mesma forma, espera-se que o ponta de 26 anos também seja envolvido nos duelos contra o RB Leipzig, da Alemanha, e o AEK Atenas, da Grécia, durante o período ausente em La Liga.