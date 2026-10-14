Pedrinho, presidente do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedrinho, presidente do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/10/2026 16:59

O presidente do Vasco, Pedrinho, protocolou, nesta quarta-feira (14), a chapa para concorrer à reeleição do cargo para comandar o clube no triênio 2027-2029. As eleições vão acontecer em novembro. O movimento foi um pedido de Marcos Lamacchia, dono da Almirante Participações S/A, que está em processo de compra da SAF do Cruz-Maltino, o seu pai, José Roberto Lamacchia, e Mário Junqueira, sócio e presidente da empresa

A informação é do jornalista Bruno Murito, do 'ge'. O ídolo havia dito, no fim de 2025, que estava inclinado a não disputar mais o pleito, mas foi convencido a mudar de ideia.

Além de Pedrinho, um dos líderes e criadores da Sempre Vasco, Christiano Campos, será candidato a 1º vice-presidente geral. Já Marcelo Macedo, o Tangerina, será candidato a presidente da Assembleia Geral. Nelson Sendas, candidato a 2º vice-presidente geral, se junta à chapa.

'Já temos alguns projetos'

Em entrevista, Mário Junqueira ressaltou os planos da Almirante Participações S/A para melhorar a infraestrutura do clube em 2027, após a conclusão do processo da compra da SAF.

"Já temos alguns projetos visando o time do ano que vem, a base, o CT... Tem muita coisa que a gente planeja fazer. E já fizemos este ano, né? Porque, com a recuperação judicial, você pode fazer os empréstimos DIP. E nós conseguimos, com isso, graças ao belo scout do Vasco da Gama, trazer vários jogadores muito bons daqui", disse.

Próximos passos na compra da SAF

Os sócios do Vasco vão votar pela aprovação ou não da venda da SAF ao grupo de Marcos Lamacchia na próxima sexta-feira (23). O clube divulgou o edital da convocação no último domingo (11).

Além de definirem sobre a troca de dono, os vascaínos também terão que dizer se concordam com a mudança do Estatuto Social para reduzir a participação mínima do clube associativo na SAF de 20% para 10%.

São necessárias essas duas aprovações para a negociação de venda de 90% das ações ser concluída. Essas duas questões já passaram pelo Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino e a tendência é que o "sim" seja conquistado sem dificuldades.

Ao todo, 7.195 sócios estão aptos a participar da Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá das 10h às 20h. A votação será de maneira híbrida, com a possibilidade de participação presencial na Sede Náutica, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou on-line.