Pedrinho, presidente do VascoMatheus Lima / Vasco
Pedrinho protocola chapa para concorrer à reeleição no Vasco
Atual presidente do clube havia dito que não disputaria pleito, mas integrantes da Almirante Participações o convenceram a mudar de ideia
Vasco informa a staff que deseja efetuar a compra de Cuiabano
Cruz-Maltino pode desembolsar cerca de R$ 60 milhões para acertar a contratação em definitivo de lateral, junto ao Nottingham Forest
Gabriel Pereira celebra estreia pelo Vasco em vitória sobre o Boca
Zagueiro destaca trabalho nos treinos e agradece apoio da torcida após triunfo por 1 a 0 na Bombonera, pela semifinal da Sul-Americana
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Thiago Mendes é vítima de racismo após provocar Boca Juniors
Volante do Vasco publicou uma imagem em que ele mesmo estava rasgando o escudo do clube argentino e sofreu ataques racistas de argentinos
Cuiabano valoriza espírito do Vasco diante do Boca Juniors
Lateral-esquerdo destacou a luta do elenco, que superou o time argentino por 1 a 0, fora de casa, na ida da semifinal da Copa Sul-Americana
Jornal espanhol repercute vitória do Vasco: ‘Silenciou a Bombonera’
Com um expulso no segundo tempo, o Cruz-Maltino lutou e venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na ida da semifinal da Copa Sul-Americana
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