Mário Junqueira, à esquerda, é sócio de Marcos LamacchiaDivulgação
Sócio de Lamacchia indica 'maior projeto da América do Sul' no Vasco
Presidente da Almirante Participações, Mário Junqueira antecipou planos da empresa para o elenco, a base e o CT cruz-maltino em 2027
Sócio de Lamacchia indica 'maior projeto da América do Sul' no Vasco
Presidente da Almirante Participações, Mário Junqueira antecipou planos da empresa para o elenco, a base e o CT cruz-maltino em 2027
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