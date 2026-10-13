Mário Junqueira, à esquerda, é sócio de Marcos LamacchiaDivulgação

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João Vitor Cravo
Perto de concretizar a compra da SAF do Vasco ao lado de Marcos Lamacchia, Mário Junqueira mostrou ambição ao comentar as ideias da Almirante Participações para o clube. Representante nas negociações com o Cruz-Maltino, o presidente da iniciativa revelou que já tem planos para o elenco, a base e o CT em 2027. Além disso, reforçou que pretende promover o "maior projeto da América do Sul".
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Questionado sobre as interações com os vascaínos em Buenos Aires, na Argentina, palco do duelo diante do Boca Juniors nesta terça-feira (13), Mário Junqueira revelou que o torcedor "agradece" pela intenção de investimento. Vale lembrar que, aprovada no Conselho Deliberativo, a compra da SAF precisará ser acatada pelo Associativo do clube, em votação marcada para o dia 23 de outubro.
"Ele (torcedor do Vasco) agradece. Ele agradece antecipadamente porque a gente quer investir. Eu que agradeço a eles por confiarem na gente e no nosso projeto que, eu já disse, vai ser o maior projeto da América do Sul. Acreditem nisso, porque vai ser bonito mesmo", declarou o presidente da Almirante Participações, em entrevista à "ESPN".
Além disso, Mário Junqueira deu pistas sobre as melhorias pensadas para 2027. Na fala, o representante citou os principais focos para o futuro, mas fez questão de enfatizar as melhorias promovidas com os empréstimos DIP deste ano, como a contratação dos argentinos Lescano, Colidio e Sosa.
"Já temos alguns projetos visando o time do ano que vem, a base, o CT... Tem muita coisa que a gente planeja fazer. E já fizemos este ano, né? Porque, com a recuperação judicial, você pode fazer os empréstimos DIP. E nós conseguimos, com isso, graças ao belo scout do Vasco da Gama, trazer vários jogadores muito bons daqui. Temos o argentino Lescano, o Colidio não vai poder jogar (contra o Boca), mas temos o Sosa também. Estamos muito felizes em já conquistar isso, e ano que vem vai ser melhor ainda", completou.