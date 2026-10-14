Jogadores do Vasco comemoram gol marcado por Adson sobre o Boca Juniors, na Bombonera - Luis Robayo / AFP

Jogadores do Vasco comemoram gol marcado por Adson sobre o Boca Juniors, na BomboneraLuis Robayo / AFP

Publicado 14/10/2026 11:12

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“O Vasco da Gama silenciou a La Bombonera e garantiu uma vitória suada, aproximando-se da final da Copa Sul-Americana. A equipe abriu o placar no primeiro tempo e segurou a vantagem por quase meia hora, mesmo jogando com um homem a menos”, publicou o jornal ‘As’.



A expulsão de Andrés Gómez, aos 18 minutos do segundo tempo, deu maior emoção ao duelo. Primeiro, o atacante levou o cartão amarelo por impedir Ascacíbar de cobrar uma falta. Insatisfeito, reclamou e encostou na barriga do árbitro Piero Maza três vezes, o empurrando levemente. O juiz não perdoou e mandou o colombiano para fora.



Antes de ficar em desvantagem numérica, o Gigante da Colina fazia uma partida segura e pouco sofria. Com um jogador a menos, viu a equipe argentina crescer no confronto e pressionar até o fim. No entanto, o time carioca conseguiu se segurar e saiu na frente no mata-mata.



“O Boca Juniors fez de tudo para conseguir um resultado positivo, mas não conseguiu converter suas inúmeras finalizações”, analisou o diário.



“Faltou precisão, o elemento mais crucial numa situação tão difícil. As coisas terão que ser diferentes no Maracanã se quiserem reverter o resultado. O Vasco cumpriu a tarefa mais difícil, mas ainda há muito a ser decidido neste confronto”, complementou. “O Vasco da Gama silenciou a La Bombonera e garantiu uma vitória suada, aproximando-se da final da Copa Sul-Americana. A equipe abriu o placar no primeiro tempo e segurou a vantagem por quase meia hora, mesmo jogando com um homem a menos”, publicou o jornal ‘As’.A expulsão de Andrés Gómez, aos 18 minutos do segundo tempo, deu maior emoção ao duelo. Primeiro, o atacante levou o cartão amarelo por impedir Ascacíbar de cobrar uma falta. Insatisfeito, reclamou e encostou na barriga do árbitro Piero Maza três vezes, o empurrando levemente. O juiz não perdoou e mandou o colombiano para fora.Antes de ficar em desvantagem numérica, o Gigante da Colina fazia uma partida segura e pouco sofria. Com um jogador a menos, viu a equipe argentina crescer no confronto e pressionar até o fim. No entanto, o time carioca conseguiu se segurar e saiu na frente no mata-mata.“O Boca Juniors fez de tudo para conseguir um resultado positivo, mas não conseguiu converter suas inúmeras finalizações”, analisou o diário.“Faltou precisão, o elemento mais crucial numa situação tão difícil. As coisas terão que ser diferentes no Maracanã se quiserem reverter o resultado. O Vasco cumpriu a tarefa mais difícil, mas ainda há muito a ser decidido neste confronto”, complementou.

Agenda

O embate de volta entre Vasco e Boca Juniors acontecerá na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Cruz-Maltino terá a vantagem do empate para avançar à final. Em caso de derrota por um de diferença, a definição da classificação será nos pênaltis.



Antes, o Gigante da Colina enfrentará o São Paulo, sábado (17), às 21h, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca precisa vencer para se afastar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 35 pontos, na 14ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, com 32.