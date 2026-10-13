Adson marcou de cabeça o gol que grantiu a primeira vitória do Gigante da Colina dentro da Bombonera - AFP

Adson marcou de cabeça o gol que grantiu a primeira vitória do Gigante da Colina dentro da Bombonera AFP

Publicado 13/10/2026 23:28

Vasco fez história em Buenos Aires nesta terça-feira (13) pela Sul-Americana. Na Bombonera, o Cruz-Maltino não se intimidou e venceu o Boca Juniors por 1 a 0, mesmo em desvantagem numérica por mais de 30 minutos no segundo tempo, por causa da expulsão de Andrés Gómez. Com o resultado, os cariocas se aproximaram de voltar a disputar uma final de uma competição continental depois de 26 anos. A equipe de Pedro Emanuel poderá jogar por um empate na partida de volta na próxima terça-feira (20) para chegar na decisão do torneio.

O Vasco volta a jogar neste sábado (17) pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi, às 21h (de Brasília). O segundo jogo da semifinal está marcado para o Maracanã, na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), mas o palco ainda pode mudar porque existe uma disputa judicial envolvendo o Cruz-Maltino e o Consórcio, que administra o estádio, que envolve Flamengo e Fluminense.

Depois de um começo de pressão do Boca Juniors, pouco a pouco, o Vasco conseguiu se encontrar na partida e abriu o placar na primeira boa chance de ambas as equipes em Buenos Aires. Aos 25 minutos, Andrés Gomez fez bela jogada e cruzou, Adson ganhou da defesa xeneize e cabeceou sem chances de defesa para o goleiro Álvaro Montero.

Em vantagem no placar, o Vasco recuou um pouco e deu espaço para o Boca Juniors durante a segunda metade do primeiro tempo. Apesar disso, os argentinos tiveram muita dificuldade e os cariocas mantiveram a vantagem sem muitos problemas até o intervalo.

O segundo tempo começou com o Vasco bem tranquilo na partida, explorando o desespero e as dificuldades do Boca Juniors. Aos oito minutos, em belo contra-ataque, Paulo Henrique saiu na cara do gol, mas acabou finalizando para fora. No lance seguinte, os argentinos responderam e carimbaram a trave de Leo Jardim em cruzamento despretensioso de Blanco.

Com o tempo, os donos da casa começaram a gostar mais do jogo e foram tomando o controle da partida. Villa teve uma boa oportunidade, ficou na cara do gol e obrigou o goleiro Léo Jardim a fazer uma bela defesa e salvar o Vasco. A situação ficou mais delicada aos 18 minutos, quando Andrés Gomez fez uma falta, recebeu um cartão amarelo e depois por reclamação foi expulso. Aos 26 minutos, depois de bela jogada de Flores, Ascacibar carimbou a trave vascaína.

A pressão do Boca Juniors passou a ficar intensa. O clube de Buenos Aires chegava com muita facilidade, mas na hora da finalização, o Vasco conseguia escapar. Os atletas argentinos finalizavam para fora, o goleiro Léo Jardim aparecia bem e o desespero cruz-maltino só aumentava na Bombonera. Porém, os cariocas conseguiram se segurar e levaram para o Rio de Janeiro uma excelente vantagem na bagagem.